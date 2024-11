Stołeczni policjanci zatrzymali dwoje Ukraińców, którzy zaopatrywali w w hurtowe ilości grupy przestępcze w całej Polsce. 27-latka i 25-latek wpadli w ręce funkcjonariuszy w Poznaniu. Funkcjonariusze zabezpieczyli nielegalne środki warte ok. 1,5 mln złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nad rozpracowaniem sprawy hurtowego obrotu narkotykami policjanci stołecznego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców pracowali od kilku miesięcy.

Z ich ustaleń wynikało, że grupy zaopatruje ktoś z Poznania. Tak wpadli na trop dwojga cudzoziemców, którzy w stolicy Wielkopolski z dwóch mieszkań dystrybuowali narkotyki na cały kraj. Wcześniej kupowali hurtowe ilości środków odurzających i byli w stanie realizować zamówienia bez przerw w dostawach.

W trakcie przeszukań funkcjonariusze - wpierani przez wielkopolskich mundurowych - znaleźli 30 kilogramów różnych narkotyków wartych półtora miliona złotych.

W swej ofercie dwoje Ukraińców miało nie tylko haszysz i marihuanę, ale także amfetaminę i mefedron.

Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to 1,5 miliona złotych.

Decyzją sądu Ukraińcy trafili do aresztu. Usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Decyzją sądu trafili do aresztu na trzy miesiące.