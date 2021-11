RMF FM chce, razem ze swoimi słuchaczami, radośnie zamanifestować patriotyzm! V Ogólnopolskie Śpiewanie Biało-Czerwonych Przebojów to wyjątkowa impreza z okazji Święta Niepodległości. Rozpoczęliśmy ją w samo południe, wspólnym odśpiewaniem hymnu.

Chwile później, podczas koncertu w formie karaoke polskie hity wszech czasów śpiewają

Obok sceny stanął wielki telebim z animacjami i tekstami utworów, dzięki czemu wraz z artystami piosenki będzie mógł zaśpiewać każdy, kto przyjdzie na krakowski rynek.