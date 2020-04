Socjolodzy z Warszawy badają jak działa zdalna nauka w szkołach podstawowych i średnich. "Mamy już prawie osiem tysięcy ankiet" mówi RMF FM doktor Grzegorz Całek z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Badanie ma pokazać na jakie problemy natrafili rodzice i uczniowie w czasie pierwszego miesiąca nauki z domu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Naukowcy zbierają odpowiedzi przez anonimową ankietę internetową. Składa się ona z kilku pytań dotyczących problemów, trudności i wyzwań, ale także pozytywnych stron nauki na odległość. Jest też pytanie o ogólną ocenę zdalnej szkoły - mówi dr Grzegorz Całek. Można wpisać zupełnie swobodnie swoje uwagi i refleksje i to pole jest najciekawsze. Oprócz krótkich stwierdzeń 'jestem zadowolony', czy 'masakra' mamy bardzo długie opisy ciekawych historii, czy problemów, z którymi się spotykają rodzice - dodaje.

Naukowiec dodaje, że już teraz z badania wyłania się obraz zupełnie inny od tego, który "maluje" ministerstwo edukacji.

MEN twierdzi, że nauka odbywa się bez większych problemów i uczestniczy w niej zdecydowana większość uczniów. Według ekspertów, co najmniej kilkanaście procent uczniów nie jest w stanie w ogóle uczestniczyć w nauce.

Ankietę można wypełnić tutaj>>>



Szkoły zamknięte do 24 maja

Warunki epidemiologiczne nie pozwalają na odwieszenie działalności szkół, żłobków i przedszkoli - mówił minister edukacji. Jak poinformował - zostaną one zamknięte do 24 maja . Wskazał również, że za kilka dni rząd poda informacje, czy "będzie możliwość w części tych placówek prowadzenia jakiejś formy działalności opiekuńczej".



W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca do 26 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone. Od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia na odległość.

Zamknięte są także przedszkola i żłobki.