Konstruktorzy, majsterkowicze, wynalazcy poszukiwani! Ruszył nabór do konkursu OFF Science, który odbywa się w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2023. Jest też propozycja dla uczniów i nauczycieli - konkurs "Młodzi dla przyszłości Śląska".

/ Śląski festiwal Nauki Katowice / Facebook

Przegląd garażowych wynalazków cieszy się ogromną popularnością. Startują w nim młodzi i starsi.

Czasami są to osoby na emeryturze, które zastanawiają się, co robić z wolnym czasem, mają w sobie żyłkę majsterkowicza. Jest to konkurs, który nie ma wskazanej grupy docelowej - mówi Radosław Aksamit, rzecznik Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2023, który odbędzie się w grudniu.

Dodaje, że poszukiwane są osoby, które nie zajmują się nauką profesjonalnie. Szukamy osób, które z wykorzystaniem techniki, nauki próbują rozwiązywać różne problemy codziennego życia - podkreśla rzecznik.

Rusza też nabór zgłoszeń do konkursu "Młodzi dla przyszłości Śląska". To festiwalowa propozycja dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich nauczycieli. Można zgłosić szkolny projekt naukowy do jednej z pięciu stref tematycznych: humanistyczno-społecznej, przyrodniczej, nauk ścisłych, medycyny i zdrowia lub techniki.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj

Śląski Festiwal Nauki Katowice 2023 odbędzie się w dniach 9-11.12.2023 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku. Zainauguruje obchody Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. 7.

Śląski Festiwal Nauki Katowice przygotowuje ponad 2000 naukowców i popularyzatorów nauki, a w programie znajdzie się blisko 1000 aktywności naukowych.