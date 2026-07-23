Oferowali w internecie usługi ataku DDoS. Najmłodszy miał 12 lat

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Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili czynności procesowe w sprawie dotyczącej przestępstw związanych z wykorzystywaniem systemów i sieci teleinformatycznych. W ramach działań ustalili tożsamość 9 nieletnich, którzy w internecie oferowali przeprowadzenie ataków typu DDoS.

Policjanci CBZC prowadzą dochodzenie w sprawie dotyczącej młodych osób, które wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brały udział w istotnym zakłóceniu pracy systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych oraz utrudniały dostęp do danych informatycznych.

Nieletni oferowali w sieci masowe ataki typu DDos

Działanie to polegało na oferowaniu odpłatnych usług umożliwiających przeprowadzenie masowych ataków typu Distributed Denial of Service (DDoS), w wyniku których, dochodziło do „zalewania” systemów informatycznych nadmierną ilością sztucznie wygenerowanego ruchu (zapytań), co skutkowało brakiem dostępności usługi oraz uniemożliwieniem prawidłowego przetwarzania i przekazywania danych informatycznych.

Na czym polega atak DDos?

Ataki DDoS polegają na celowym przeciążeniu serwera, usługi lub strony internetowej nadmierną liczbą żądań połączenia, co może prowadzić do spowolnienia działania systemu lub jego czasowej niedostępności. Usługi tego typu bywają oferowane w sieci, jako gotowe rozwiązania umożliwiające przeprowadzenie cyberataku na wskazany cel. Skutki takich działań mogą dotyczyć zarówno podmiotów gospodarczych, jak i użytkowników indywidualnych.

Z ustaleń wynika, że osoby odpowiedzialne za proceder promowały w internecie - w tym na portalach społecznościowych - usługi i narzędzia umożliwiające przeprowadzanie ataków DDoS. Osoby zaangażowane w proceder mają od 12 do 16 lat.

Funkcjonariusze zabezpieczyli, m.in. 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które zostaną poddane szczegółowiej analizie. Sprawa ma charakter rozwojowy.