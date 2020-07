Wakacje to najtrudniejszy okres dla publicznej służby krwi. W tym czasie zapasy krwi i jej składników w Polsce drastycznie maleją, a jest ona szczególnie potrzebna. Stąd apel do krwiodawców: oddaj krew przed wyjazdem na wakacje!

Krew to bezcenny lek, którego nie można wyprodukować – może ją ofiarować wyłącznie człowiek / Wojciech Pacewicz / PAP

Na braki w stanach magazynowych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK) wpływ ma także sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Dlatego CKiK apeluje do honorowych dawców krwi oraz wszystkich zdrowych osób, które w ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o oddanie krwi w jednym z centrów krwiodawstwa w Polsce.

Kto potrzebuje krwi?

Krew i jej składniki podawane są głównie osobom, które jej dużo straciły po wypadku drogowym lub osobom po zabiegach operacyjnych czy też z zaburzeniami krzepnięcia.

Ponadto krew jest potrzebna pacjentom po oparzeniach i urazach, a także u osób z chorobami nowotworowymi, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych.

Szpitale każdego dnia wykonują setki planowych zabiegów oraz skomplikowanych operacji, które wymagają zabezpieczenia dużych ilości krwi. Warto podkreślić, że średnio 1 na 10 osób leczonych w szpitalu potrzebuje krwi. Przy operacjach serca zużywa się ok. 6 jednostek krwi. Podczas operacji z udziałem ofiar wypadków komunikacyjnych konieczne jest ok. 10 jednostek krwi, natomiast przy przeszczepieniu wątroby - ok. 20 jednostek krwi.

Wszystkie grupy krwi są potrzebne

Na stronach regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zamieszczone są informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów krwi i jej składników. Obecnie wszystkie grupy krwi są potrzebne.

Najbardziej oczekiwana jest krew grupy O RhD- (ujemne), gdyż w nagłych wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może być przetoczona każdemu biorcy. Jest to jednocześnie jedna z rzadziej występujących grup krwi. Posiada ją zaledwie ok. 7 proc. Polaków.

Kto może oddać krew?

Oddawania krwi nie należy się obawiać. Pamiętajmy, że krew to bezcenny lek, którego nie można wyprodukować - może ją ofiarować wyłącznie człowiek.

Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby od 18. do 65. roku życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów. Stan zdrowia krwiodawcy powinien odpowiadać niezbędnym wymaganiom zdrowotnym, aby pobranie krwi nie wywołało ewentualnych ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy.