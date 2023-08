Grupa BNP Paribas od lat jest znana z zaangażowania w promocję kultury filmowej. Pod hasłem "We Love Cinema" wspiera kino od ponad 100 lat – obecnie organizacja jest sponsorem 40 festiwali w Europie, w tym 4 w Polsce.

W perspektywie Grupy BNP Paribas, kino to znacznie więcej niż rozrywka. To źródło inspiracji, które pozwala nam odkrywać nowe perspektywy, zmieniać sposób patrzenia na świat oraz zanurzać się w historie, które poruszają nasze serca i umysły. Sztuka filmowa pozwala zdefiniować własne potrzeby i wartości, skłania do refleksji nad ważnymi tematami życiowymi i społecznymi.

Grupa BNP Paribas idzie o krok dalej, wspierając kinematografię nie tylko poprzez festiwale, lecz także inicjatywy związane z restauracją starych filmów, takich jak np. "Dzisiejsze czasy" Charliego Chaplina, czy "Panienki z Rochefort" Jacquesa Demy’ego. Grupa wspiera także legendarne paryskie kina, w tym sławne np. Le Trianon. Bank BNP Paribas zaoferował ostatnio swoim Klientom unikalną propozycję skierowaną do miłośników kina i kolekcjonerów niezapomnianych filmowych wrażeń. Klientki i Klienci Banku BNP Paribas, którzy otworzą Konto Otwarte na Ciebie z Kartą Visa Filmową , otrzymają do 6-miesięcy bezpłatny dostęp do CANAL+ online. Dodatkowo, będą mogli wziąć udział w specjalnych konkursach, wygrać wejściówki na plany i festiwale filmowe oraz uczestniczyć w spotkaniach z ludźmi kina.

Wiodącą ideą Banku BNP Paribas jako "Banku zmieniającego się świata" jest dążenie także do promowania zrównoważonego rozwoju poprzez wspieranie inicjatyw ekologicznych i społecznych. Bank chce być liderem w dziedzinie technologii i innowacji w sektorze finansowym.

Okazuje się, że te obie idee - wsparcie kinematografii i promocję zrównoważonego rozwoju, można połączyć: stąd wzięło się partnerstwo Banku BNP Paribas z organizatorami 6. BNP Paribas Green Film Festival w Krakowie. Festiwal to jedyne takie wydarzenie w skali całego kraju, które łączy wysoki poziom artystyczny filmów z edukacją ekologiczną Ta impreza to więc doskonały przykład synergii między promocją zrównoważonych inicjatyw i wsparciem kinematografii.

Fakt, że BNP Paribas Green Film Festival to jeden z najlepiej ocenianych festiwali na świecie, a od 2019 roku regularnie znajduje się na liście "TOP 100 Best Reviewed Festivals" na portalu FilmFreeway, który zrzesza ponad 10 000 festiwali filmowych, pokazuje uniwersalizm i znaczenie treści pokazywanych w ramach tego wydarzenia.

Mamy nadzieję, że ten sierpniowy tydzień przyniesie pasjonatom kina niezapomniane wrażenia, a także skłoni do refleksji nad przemianami i zrównoważonym rozwojem współczesnego świata.