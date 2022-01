Od 13 stycznia w pociągach PKP Intercity będą obowiązywać nowe ceny biletów. Zapłacimy więcej średnio od 7 do 15 procent.

/ /Łukasz Gągulski / PAP

Od 13 stycznia pasażerowie zapłacą za przejazd pociągiem nawet kilkanaście złotych więcej. Będą natomiast większe zniżki, jeżeli bilety kupimy z wyprzedzeniem. Od jutra będzie to odpowiednio: 15, 30 i 45 proc.

"Ceny biletów PKP Intercity obowiązujące od 13 stycznia br. podzielone będą nadal według pięciu progów. Pierwsze trzy to cena bazowa z upustem 15, 30 i 45 proc. Dotychczas rabat był niższy i wynosił 10, 20 i 30 proc.. Ostatnie dwa progi (obowiązują wyłącznie w pociągach kategorii EIP i EIC) to stała oferta "Promo Plus" i "Super Promo"” – podano w informacji prasowej PKP Intercity.



Wraz ze zmianą cennika, spółka PKP Intercity na niektórych trasach zlikwidowała też Bilet Taniomiastowy, który był rozwiązaniem tymczasowym. Ta wprowadzona kilka lat temu oferta umożliwiała zakup biletu za niższą cenę na trasy będące w trakcie remontu. Po zakończeniu modernizacji linii kolejowych polepszyły się warunki podróżowania, stąd od 13 stycznia zmniejsza się liczba relacji, na których obowiązywał Bilet Taniomiastowy. Na przykład, oferta ta nie obowiązuje już na trasach: Warszawa – Łódź, Kraków – Katowice, Trójmiasto – Olsztyn, Poznań – Wrocław.



Dlaczego ceny za bilety będą droższe?

"W ciągu ostatnich 8 lat koszt energii trakcyjnej wzrósł o 65 proc., co sprawiło, że konieczna była aktualizacja cen biletów kolejowych. Nawet jednak po podwyżce, podróż pociągiem pozostaje konkurencyjna cenowo i czasowo wobec przejazdu samochodem, autokarem czy samolotem"- czytamy w komunikacie.

Spółka PKP Intercity tłumaczy, że od wielu lat utrzymywała stałe ceny biletów kolejowych zapewniając konkurencyjną ofertę wobec innych środków transportu. W tym czasie przewoźnicy regionalni aktualizowali swoje cenniki. Doprowadzało to czasami do zaskakujących sytuacji, w których bilety na niektóre pociągi PKP Intercity były tańsze od biletów przewoźników regionalnych, jeżdżących na tych samych trasach, ale oferujących dłuższe czasy przejazdu.