Od 1 kwietnia rodzice będą mogli składać wnioski o dofinansowanie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna - przypomina resort rodziny. Wsparcie dotyczy rodziców tych dzieci, które nie kwalifikują się do rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Od 1 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie do żłobka / Paweł Jaskółka / PAP

1 stycznia wszedł w życie rodzinny kapitał opiekuńczy - nowe świadczenie dla rodzin z małymi dziećmi. To do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł miesięcznie przez 2 lata. Rodzic sam decyduje, która opcja jest dla niego najlepsza.



"Właśnie z myślą o rodzicach najmłodszych dzieci uruchomiliśmy 1 stycznia br. rodzinny kapitał opiekuńczy, a już 1 kwietnia wejdzie w życie nowe rozwiązanie dla tych, których dzieci nie spełniły np. kryterium wieku albo są pierwsze czy jedyne w rodzinie, i nie kwalifikują się do kapitału. To dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna" - podkreśliła minister rodziny Marlena Maląg.



"Przykładowo, jeżeli miesięczna opłata za żłobek to 350 zł, to dofinansowanie również wyniesie 350 zł. Jeżeli rodzic płaci 700 zł, to dofinansowanie wyniesie 400 zł. Chodzi o to, by rodzice finalnie płacili mniej. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio instytucji opieki, nie rodzicom" - wyjaśniła minister.



Wniosek, ale jaki?

Aby otrzymać dofinansowanie, rodzic lub opiekun będzie musiał złożyć wniosek.



"Tak jak w przypadku programów +Rodzina 500 plus+, Dobry start czy rodzinnego kapitału opiekuńczego - wniosek będzie można złożyć wyłącznie przez Internet za pośrednictwem portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub bankowości elektronicznej. Nabór wniosków o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozpocznie się 1 kwietnia" - zaznaczyła szefowa MRiPS.



Przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie, ich rozpatrywaniem oraz przekazywaniem środków będzie zajmować się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.