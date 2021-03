Niemal w całym kraju drogi i chodniki mogą być oblodzone. W dodatku na południu województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego spodziewane są intensywne opady śniegu - ostrzegł Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Alerty pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano dla wszystkich 16 województw. Wyjątkiem są jedynie południowe powiaty województw: podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.

Na terenie objętym ostrzeżeniami przed oblodzeniem IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Na przeważającym obszarze alerty obowiązują do godz. 9:00 w piątek.



W niektórych regionach kraju zrobi się biało. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla południowych powiatów województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Synoptycy przewidują, że w tych powiatach spadnie ok. 10 cm śniegu, a miejscami - 15 cm.

Alerty przed intensywnymi opadami śniegu w województwach: dolnośląskim i opolskim obowiązują do godz. 10, w województwie śląskim - do godz. 13, w małopolskim - do godz. 15, zaś w podkarpackim do godz. 17.