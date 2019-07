Udział w organizowanych przez instytut Yad Vashem obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz jest uwzględniony we wstępnym planie wizyt zagranicznych prezydenta Andrzeja Dudy; obecnie jest zbyt wcześnie, by ostatecznie go potwierdzić - mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Udział w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz jest uwzględniony we wstępnym planie wizyt zagranicznych prezydenta Andrzeja Dudy / Paweł Supernak / PAP

Dziennik "Jerusalem Post" podał, że instytut Yad Vashem przygotowuje się do zorganizowania pod koniec stycznia w Jerozolimie dużego jednodniowego wydarzenia z udziałem światowych przywódców w ramach obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. Jak podał "JP", oczekiwani na tych obchodach są m.in. prezydent USA Donald Trump i prezydent Francji Emmanuel Macron.



Gazeta przekazała też, Yad Vashem wystosowało zaproszenie do prezydenta Polski Andrzeja Dudy, ale strona polska nie zdecydowała jeszcze, czy przywódca uda się do Jerozolimy.



Prezydent Andrzej Duda otrzymał zaproszenie na te uroczystości i we wstępnym planie przyszłorocznych wizyt zagranicznych prezydenta ten punkt się znajduje. Natomiast jest jeszcze za wcześnie, by dzisiaj potwierdzić ostatecznie uczestnictwo prezydenta w tych uroczystościach - powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.



Ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski napisał na Twitterze, że główne międzynarodowe uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau odbędą się 27 stycznia 2020 r. na terenie b. obozu, a organizowana z tej okazji przez instytut Yad Vashem konferencja - cztery dni wcześniej.



"Uprzejmie wyjaśniamy, że organizowana przez Yad Vashem konferencja z udziałem gości zagranicznych odbędzie się 23 stycznia 2020 w Jerozolimie. Główne międzynarodowe uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia obozu - jak co roku - 27 stycznia w Auschwitz-Birkenau" - napisał dyplomata w nocy z poniedziałku na wtorek na Twitterze.



Również "JP" przypomina, że polskie Muzeum Auschwitz planuje własne obchody na dużą skalę dokładnie w rocznicę wyzwolenia tego byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady - tj. 27 stycznia, gdy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Dziennik podkreśla, że podobne wydarzenia rocznicowe zorganizowano tam z okazji 70. rocznicy wyzwolenia obozu oraz że wzięło w nich udział ok. 300 ocalałych, światowi przywódcy i delegacje z ok. 50 państw.