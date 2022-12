Ile kosztuje tona węgla? Kiedy gra Iga Świątek? Co to jest dodatek osłonowy? To jedne z najczęstszych pytań, jakie w tym roku wpisywaliśmy do internetowej wyszukiwarki Google.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Wśród pytań rozpoczynających się od "Jak?", najczęstsze brzmiało: "Jak pomóc Ukrainie?". / Materiały prasowe W naszych pytaniach i wątpliwościach widać też efekt inflacji. W pierwszej dziesiątce jest seria: Dlaczego paliwo drożeje? Dlaczego dolar drożeje? Dlaczego cukier drożeje? Oraz pytanie "Kiedy wakacje kredytowe?". Pytaliśmy też o pandemię, lecz już rzadziej o samego wirusa, obostrzenia, czy szczepienia, a najczęściej o testy. Najczęstsze pytania to "Jak zrobić test na Covid?" i "I ile kosztuje test na Covid?". Jest też grupa pytań zaczynających się od: "Gdzie?". I tu też widać znak czasów. Szukaliśmy informacji: "Gdzie dzwonić, gdy brak prądu?". Pogotowie energetyczne ma numer 991. Kolejne popularne pytanie to "Gdzie leży Katar?". Odpowiedź to Azja i Półwysep Arabski. Google przedstawił też zestawienie dotyczące wyszukiwań seriali i filmów. W tym roku aż 4 polskie filmy znalazły się w zestawieniu filmowym. "Jak pokochałam gangstera", "Furioza", "Gierek" oraz "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4" - to rodzime produkcje, które zainteresowały internautów. Nie zabrakło amerykańskiego kina akcji, chociażby Batmana czy "Top Gun: Maverick". Na światowej liście króluje "Thor: Miłość i grom", pojawiły się też dwie produkcje prosto z Indii - "Brahmastra: Część pierwsza - Shiva" oraz "K.G.F: Chapter 2". / Materiały prasowe Bardzo interesowały nas grzyby Grzyby podbiły kulinarne wyszukiwania: jak suszyć grzyby w piekarniku, jak mrozić grzyby, jak zrobić grzyby w occie i zupę grzybową, jak zrobić rydze. Lista Przepis na...obejmuje zapytania o grzyby marynowane, kanie, opieńki i rydze - to kolejno 1, 3, 5 i 7. miejsce zestawienia. W kręgu pytań kulinarnych znalazły się również te o egzotyczne owoce. / Materiały prasowe Kiwano, zwane też ogórkiem afrykańskim, znalazło się na szczycie listy pytań Jak jeść...? Internauci i internautki szukali również sposobów na to, jak jeść granat (2. miejsce), figę (3. miejsce) czy awokado (4. miejsce). Listę z numerem 10 zamyka pytanie o metodę jedzenia melona. Oto podsumowanie najczęściej wyszukiwanych haseł wpisywanych do okna wyszukiwarki Google w 2022 roku: / Materiały prasowe / Materiały prasowe / Materiały prasowe Zobacz również: ​Skarbonkę z datkami wyniósł z kościoła razem ze stolikiem

Opracowanie: Nicole Makarewicz