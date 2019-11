Finał rozmów koalicyjnych liderów Zjednoczonej Prawicy, dalszy ciąg dyskusji o kontrowersyjnym głosowaniu w sprawie wyboru członków KRS i decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowej Komisji Europejskiej – to tylko niektóre z najważniejszych politycznych wydarzeń nadchodzącego tygodnia. W poniedziałek do Warszawy przyjedzie też duńska para książęca.

Marian Banaś / Radek Pietruszka / PAP

Nowy tydzień w polskiej polityce może przynieść nowe wątki w sprawie byłego ministra finansów i obecnego szefa Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banasia. Po głośnym reportażu "Superwizjera" TVN pojawiły się poważne wątpliwość co do posiadanych przez niego nieruchomości i kontaktów z osobami ze środowisk przestępczych. Centralne Biuro Antykorupcyjne przygotowało raport w tej sprawie. W sobotę Mateusz Morawiecki deklarował w RMF FM: W ten weekend mam zaplanowane to przeczytać, kiedy będę miał wyrobiony pogląd w tej kwestii, będę mógł coś więcej powiedzieć - mówił premier w programie Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM .

Mateusz Morawiecki: Jeśli raport CBA będzie niekorzystny, zadzwonię do pana prezesa Karolina Bereza /RMF FM

Zobacz również: Morawiecki w ten weekend przeczyta raport CBA dotyczący Banasia

W związku z tym niewykluczone, że polski rząd wreszcie odniesie się jednoznacznie do sprawy Banasia i być może podejmie jakieś konkretne decyzje. Wiemy za to na pewno, że w środę sejmowa Komisja Kontroli Państwowej ma zaopiniować wnioski o powołanie wiceprezesów NIK, zgłoszonych... właśnie przez Mariana Banasia. To Marek Opioła i Tadeusz Dziuba.

Umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy

Zjednoczona Prawica ma w nadchodzącym tygodniu podpisać umowę koalicyjną na najbliższe lata. Poinformował o tym w piątek szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Poprzednia umowa koalicyjna między Prawem i Sprawiedliwością, Solidarną Polską i Porozumieniem wygasła 11 listopada, wraz z końcem minionej kadencji parlamentu. Konieczne było wynegocjowanie nowej - rozmowy trwały kilka tygodni.

Wizyta duńskiej pary książęcej

W poniedziałek do Warszawy przyjedzie duńska para książęca - następca tronu Danii książę Fryderyk oraz księżna Maria Elżbieta. Ta wizyta to część obchodów 100-lecia ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Danią. Goście spotkają się z parą prezydencką.

Książę Fryderyk weźmie też udział w debacie o czystym powietrzu, z kolei księżna Maria Elżbieta będzie uczestniczyła w m.in. w dyskusji o integracji osób niepełnosprawnych.

Głosowanie nad składem nowej KE

W środę w Strasburgu Parlament Europejski będzie głosował nad składem nowej Komisji Europejskiej pod kierownictwem Ursuli von der Layen. Jeśli głosowanie będzie pozytywne, 1 grudnia Komisja Europejska będzie mogła rozpocząć swoją pracę - mówił w czwartek przewodniczący PE David Sassoli. W nowej Komisji Europejskiej teka unijnego komisarza ds. rolnictwa przypadła Januszowi Wojciechowskiemu.