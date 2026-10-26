Nowe samoloty dla Polski szybciej niż planowano? Airbus zdradza szczegóły

RMF24

Polska może otrzymać nowoczesne samoloty transportowe A400M od Airbusa jeszcze przed końcem dekady – zapowiada Johan Pelissier, prezes koncernu na Europę. To nie wszystko. Airbus planuje zwiększyć zatrudnienie w Polsce do 1,5 tysiąca osób i rozbudować współpracę z polskim przemysłem zbrojeniowym.

Szybsze dostawy A400M

Polska stoi przed pilną potrzebą modernizacji swojej floty lotniczej. Wśród priorytetów są nowe samoloty transportowe, tankowce powietrzne oraz śmigłowce szkolne. Jak podkreślają przedstawiciele MON, realizacja tych zakupów możliwa jest w ramach unijnego programu SAFE, który zakłada wspólne zamówienia kilku państw członkowskich UE.

Części do silników Airbusa i F-35 powstaną w Polsce. Ruszyła budowa fabryki Budowa nowego zakładu Pratt & Whitney Polska rozpoczęła się w piątek w Rzeszowie. Inwestycja warta 100 mln dolarów ma zostać ukończona w ciągu 24 miesięcy. W hali o powierzchni 9 tys. mkw. będą powstawały zaawansowane elementy silników…

Johan Pelissier, prezes Airbusa na Europę, zapewnił, że koncern jest gotów dostarczyć Polsce samoloty A400M nawet przed oficjalnym terminem SAFE, czyli przed 2030 rokiem. Wszystko zależy od tempa podjęcia decyzji przez polski rząd. Jeśli umowa zostanie zawarta, możemy bardzo szybko dostarczyć samoloty Polsce – deklaruje Pelissier.

Według nieoficjalnych informacji Polska rozważa zakup od 8 do 15 maszyn A400M. Nowe transportowce mają zwiększyć zdolności strategiczne i taktyczne polskiego lotnictwa, a także umożliwić szybki przerzut sił w razie potrzeby.

Wspólne zakupy z Hiszpanią i nowa flota NATO

Zakup nowych samolotów transportowych i tankowców odbywa się w ścisłej współpracy z innymi państwami UE, przede wszystkim z Hiszpanią. W czerwcu wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz prowadził w Madrycie rozmowy dotyczące wspólnych zamówień. W lipcu Polska dołączyła także do sojuszniczej inicjatywy budowy wielonarodowej floty A400M, wzorowanej na wspólnej flocie tankowców MRTT. Uczestniczące państwa mają dzielić się samolotami, szkoleniem i obsługą techniczną, a mniejsze kraje – kupować godziny lotów.

Równolegle finalizowany jest zakup czterech tankowców A330 MRTT, które mają umożliwić polskim myśliwcom, w tym F-35, dłuższe i skuteczniejsze operacje w powietrzu. Airbus deklaruje, że umowa na te maszyny zostanie podpisana jeszcze w tym roku.

Śmigłowce szkolne – rywalizacja Airbusa i Leonardo

Ważnym elementem modernizacji polskiego lotnictwa jest także zakup śmigłowców szkolno-bojowych. Airbus oferuje tu model H145M, konkurując z włoskim Leonardo i jego AW109M. MON podkreśla, że zależy mu na jak największym udziale polskiego przemysłu w produkcji nowych maszyn.

Airbus deklaruje gotowość do przekazania polskim partnerom praw własności intelektualnej i licencji do systemu misyjnego śmigłowca. To daje samodzielność i autonomię polskiemu ekosystemowi i lokalnemu partnerowi – podkreśla Pelissier. Firma rozważa także stopniowe uruchamianie lokalnej produkcji śmigłowców w Polsce.

Inwestycje i miejsca pracy – Airbus stawia na Polskę

Airbus już dziś zatrudnia w Polsce ponad 900 osób, a do końca dekady liczba ta ma wzrosnąć do 1,5 tysiąca. Koncern rozwija centra inżynieryjne i produkcyjne w Łodzi, Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Wartość zamówień Airbusa u polskich dostawców przekracza obecnie 700 mln dolarów rocznie i ma wzrosnąć do miliarda w 2030 roku.

Według szacunków działalność Airbusa w Polsce przełoży się do końca dekady na około 19 tysięcy miejsc pracy – zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich.