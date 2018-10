10 nowych kierunków znalazło się w zimowym rozkładzie lotów Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice, który wchodzi w życie w niedzielę. W sumie 20 przewoźników operujących z krakowskiego lotniska będzie oferować 100 połączeń.

Lotnisko w Balicach / Józef Polewka / RMF FM

W porównaniu z poprzednim sezonem zimowym liczba połączeń wzrosła o 12.

Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport, zwrócił uwagę, że w sezonie zimowym startują kolejne połączenia na Ukrainę oraz cieszący się sporym zainteresowaniem Amman w Jordanii.



Transavia z połączeniem do Eindhoven, Laudamotion do Wiednia oraz Blue Air do Turynu - to tylko przykłady zimowych nowości. W ofercie po raz pierwszy pozostanie popularne wśród pasażerów połączenie na Cypr, a także nowości sezonu lato, jak na przykład Budapeszt LOT-u czy Dubaj linii lotniczej flydubai - zaznaczył prezes.



W sezonie zima 2018/2019 połączenia do stolicy Małopolski oferuje 20 przewoźników: Austrian Airlines, British Airways, BlueAir, Brussels Airlines, easyJet, Izraeskie linie lotnicze EL-AL, Eurowings, flydubai, Finnair, Jet2.com, KLM, Laudamotion, LOT, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, SWISS International Air Lines, Skandynawskie Linie Lotnicze SAS, Transavia, Ukraine International Airlines.



W tym sezonie zimowym krakowskie lotnisko oferuje 100 połączeń z 85 portami lotniczymi w 27 krajach na czterech kontynentach.



Na początku października nowy przewoźnik w Krakowie - Transavia zainaugurowała loty do Eindhoven w Holandii. W niedzielę kolejny nowy przewoźnik, Laudamotion rozpocznie loty do Wiednia. Dzień później easyJet zainauguruje loty do Londynu Luton - będzie to czwarte londyńskie lotnisko w ofercie Kraków Airport.



W tym samym dniu Ryanair rozpocznie loty do Ammanu i Kijowa. Od 30 października do nowości bazowego przewoźnika dołączy Lwów. W listopadzie Jet2.com rozpocznie loty do Leeds Bradford (9 listopada), w grudniu Blue Air rozpocznie loty do Turynu, a w lutym LOT poszerzy ofertę lotów z Krakowa do Tel Awiwu (25 lutego).



Pasażerowie będą mogli także skorzystać z zainaugurowanych w tegorocznym sezonie letnim połączeń do: Dubaju (flydubai), Budapesztu (LOT) i do Helsinek (Norwegian). Po raz pierwszy w sezonie zimowym pozostają dostępne do tej pory tylko latem połączenia na Cypr (Ryanair). Sezon zimowy oznacza też powrót lotów do izraelskiego Ejlatu (Ryanair).



Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym, który w zeszłym roku odprawił ponad 5,8 mln osób, a na ten rok prognozuje 9-proc. wzrost ruchu pasażerskiego, co oznacza przekroczenie progu 6 mln pasażerów rocznie.



(nm)