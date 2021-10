Jedno z największych w Europie centrum rozwoju technologii chmurowej firmy Google od wtorku będzie działać w centrum Warszawy. Z powierzchni ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych korzystać będą programiści z różnych krajów.



Inżynierowie i inżynierki będą pracować nad wszystkimi najważniejszymi technologiami, które sprawiają, że sklepy internetowe szybko pokazują nam nasze zamówienia, a wyszukiwarki internetowe w mgnieniu oka to, czego szukamy.

Jest to możliwe dzięki chmurze obliczeniowej, która stoi za tym mechanizmem. Ona sprawia, że wszystkie te obliczenia, procesy dzieją się na serwerach zlokalizowanych na całym świecie. Bardzo skomplikowane zadania, w których komputery musiałyby wykonywać skomplikowane obliczenia, dzieją się w mgnieniu oka - opisuje Adam Malczak z Google Polska.

Nowe Centrum Rozwoju Technologii to jeden z największych w Europie ośrodków skupiający ekspertów od technologii chmury obliczeniowej.

Aktualnie Google zatrudnia w Warszawie ponad 800 osób, z czego już ponad 500 to załoga działu inżynieryjnego.

Są tu nie tylko pokoje biurowe, ale też specjalne pomieszczenia do spotkań, wideokonferencji, ale też pokoje do gier, pokoje do relaksu, nawet pokoje do drzemek. Zakamarków jest bardzo dużo. Pokoje przypominają regiony Polski. Są salki nazwane tak jak Plac Solny albo jezioro Mamry. Są zdjęcia z ulicy Piotrkowskiej czy plakat z filmu związanego z danym miejscem. Są też neony pokazujące robota androidowego. Jest wiele elementów, które mają sprawić, że nawet jak ktoś przyjedzie z najdalszego zakątka świata, to czuje, że jest w Polsce - dodaje w rozmowie z RMF FM Adam Malczak.

Google otworzyło swoje pierwsze biuro w Polsce w 2006 roku. Obecnie zatrudnia ponad 900 osób w biurach w Warszawie i Wrocławiu.

Od 2015 roku funkcjonuje również Campus Google for Startups na warszawskiej Pradze, a w kwietniu tego roku firma uruchomiła region Google Cloud - lokalny ośrodek przetwarzania danych.