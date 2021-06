Co najmniej do późnego popołudnia na miejscu wczorajszego pożaru w Nowej Białej na Podhalu pracować będą służby. Ogień uszkodził 44 budynki, w tym 21 domów mieszkalnych. Na miejscu obraduje sztab kryzysowy. Do Nowej Białej przyjechał również premier Mateusz Morawiecki, który zadeklarował pomoc dla mieszkańców. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru.

REKLAMA