Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wystąpił do marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła KO Sławomira Nitrasa. Prokuratura chce postawić posłowi zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej posłów, znieważenia posłanki i zmuszania dziennikarza do zaniechania interwencji prasowej. Chodzi o zajścia z października 2018 roku oraz z lipca 2020 roku. Do zarzutów Nitras odniósł się w rozmowie z dziennikarzem RMF FM. "Są nieprawdziwe" – stwierdził i dodał, że to atak polityczny prokuratury. "Konsekwencją działań Ziobry będzie to, że zostanę publicznie opluty" – powiedział nam polityk.

