Do 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostały nieco ponad dwa tygodnie. Odbędzie się on 30 stycznia. Na aukcję WOŚP trafił w tym roku m.in. 30-letni, odnowiony Forda Sierra kombi.

30-letni, odnowiony Forda Sierra kombi / Poleasingowe.pl / Materiały prasowe

Auto zaprezentowano dziś w Komornikach koło Środy Śląskiej na Dolnym Śląsku. Takim samym modelem Jerzy Owsiak jeździł podczas pierwszego finału i ma z nim związanych wiele dobrych wspomnień. To pieniądze ze sprzedaży Sierry pomogły przed laty w rozwoju WOŚP i sprowadzeniu Przystanku Woodstock do Polski.

Opłaciłem bilety samolotowe do Stanów dla siebie i całej ekipy. Relacjonowaliśmy festiwal w 1994 roku, a gdy wróciliśmy do Polski, zorganizowaliśmy nasz Przystanek Woodstock. Niechcący zrobiliśmy jeden z najgłośniejszych festiwali na świecie. I to właśnie za pieniądze, które dostałem za Sierrę - wspomina Owsiak.

Niecodzienny pomysł

Pomysł, by odnaleźć dokładnie ten egzemplarz samochodu, który należał do Jerzego Owsiaka - i w ten nietypowy sposób wesprzeć orkiestrę - zrodził się w głowach prezesów firmy Poleasingowe.pl. Jego znalezienie okazało się jednak niemożliwe. Ekipa się nie zniechęciła. Pod Myszkowem na Śląsku trafiła na taki sam model i rocznik.

/ Poleasingowe.pl / Materiały prasowe

Poprzednia właścicielka Sierry woziła nią kwiaty z Holandii. Od razu wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwa renowacja - opowiada Artur Kopania, jeden z prezesów Poleasingowe.pl.

Nowe życie Sierry

Auto jeździło, ale było w kiepskim stanie. Jego odrestaurowanie - w warsztacie firmy pod Wrocławiem - trwało przez 9 miesięcy.

To było wyzwanie. Razem z chłopakami spędziliśmy przy niej setki godzin, ale widząc efekt, było warto - podkreśla Maciej Warkocz, kierownik warsztatu.

/ Poleasingowe.pl / Materiały prasowe

Praca była bardzo trudna, bo wiele części i elementów było niedostępnych. Żeby wiernie odtworzyć model, trzeba było kupić dwie Sierry, a niektóre elementy konstrukcyjne profilować z blachy. Odnowione auto z certyfikatem Jurka Owsiaka wystawiono dziś przed południem na aukcję WOŚP. W ciągu 3 godzin osiągnięto kwotę 15 tys. zł.

Cel orkiestry

W tym roku orkiestra zagra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

"Oddziały i pododdziały okulistyki dziecięcej oraz wydzielone łóżka dziecięce w oddziałach okulistyki dla dorosłych działają w 25 ośrodkach, w 17 miastach Polski. W całym kraju są też poradnie okulistyki dziecięcej, które również wymagają wyposażenia w nowoczesny sprzęt okulistyczny. Rokrocznie na oddziałach okulistyki dziecięcej hospitalizowanych jest kilkanaście tysięcy pacjentów" - czytamy na stronie internetowej WOŚP.

Za pieniądze zebrane podczas 30. finału, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kupi m.in. angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka - najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci, oftalmoskopy do badania dna oka, czy lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka.