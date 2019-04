Policja zatrzymała poszukiwanego od 4 lat mieszkańca Jastrzębia-Zdroju na Śląsku. Mężczyzna miał specjalną skrytkę w domu swoich rodziców.

Mężczyzna ukrywał się przed policją przez 4 lata / Policja

Do specjalnie ukrytego pokoju wchodziło się z łazienki. Prowadziły do niego drzwi, które zastawiono różnymi przedmiotami. Miały one sugerować, że drzwi nie są używane.

Kiedy policjanci weszli do domu, zorientowali się jednak, że poszukiwany mężczyzna jest w ukrytym pokoju. Mieli taką pewność, choć ojciec twierdził, że syna nie ma w domu. Informacje policjantów potwierdziły się. W ukrytym pokoju znaleziono też narkotyki.

Poszukiwany mężczyzna przez 4 lata wyjeżdżał do pracy za granicę. Kiedy wracał, ukrywał się w domu swoich rodziców.

37-latek był poszukiwany, bo za kradzież z włamaniem miał na dwa lata trafić do więzienia. Teraz ten wyrok może się jeszcze wydłużyć, bo może usłyszeć zarzuty związane z posiadaniem narkotyków.