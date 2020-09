Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed intensywnym deszczem i burzami m.in. w części woj. mazowieckiego. Stopień zagrożenia drugiego stopnia obowiązuje dla 11 powiatów, a pierwszego stopnia dla kolejnych 26 powiatów.

IMGW ostrzega przed intensywnym deszczem i burzami w części woj. mazowieckiego / Paweł Baranowski / RMF FM

Alarm drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano do godz. 15.00 w niedzielę dla 11 powiatów: garwolińskiego, kozienickiego, lipskiego, mińskiego, otwockiego, radomskiego, siedleckiego, wołomińskiego i zwoleńskiego oraz miast Radomia i Siedlec.



IMGW przewiduje tam wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Spadnie od 40 mm miejscami nawet do 70 mm deszczu. IMiGW podkreśla, że w niedzielę na Mazowszu pogoda będzie się gwałtownie zmieniać.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu - okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym - obowiązuje do godz. 14.00 w niedzielę i obejmuje cztery powiaty: ciechanowski, mławski, sierpecki i żuromiński. IMGW szacuje prawdopodobieństwo opadów na 90 proc. a ich wysokość miejscami od 30 mm do 50 mm.

Kolejne ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem - okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym z burzami obowiązuje do godz. 15.00 w niedzielę dla 11 powiatów: legionowskiego, łosickiego. nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, pułtuskiego, sokołowskiego, warszawskiego zachodniego, węgrowskiego i wyszkowskiego oraz miasta Warszawy.



W 11 innych powiatach woj. mazowieckiego - białobrzeskim, gostynińskim, grodziskim, grójeckim, płockim, płońskim, przysuskim, sochaczewskim, szydłowieckim i żyrardowskim oraz mieście Płocku do godz. 15. w niedzielę mogą wystąpić - najsilniejsze w nocy - opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.



Ich wysokość może wynieść miejscami od 30 mm do 50 mm, a prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi 80 proc.

W niedzielę mocno może padać na Mazowszu / IMGW-PIB METEO POLSKA /