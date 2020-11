Na dnie Morskiego Oka nurkowie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego znaleźli wrak. Zdjęcia właśnie zostały opublikowane na profilu społecznościowym TOPR. Internauci są zachwyceni.

Niesamowite odkrycie na dnie Morskiego Oka / Grzegorz Momot / PAP/EPA

Łódź widoczna na zdjęciach to “Syrena", która przed laty pływała po Morskim Oku, wożąc turystów. Przez długi czas uważano ją za zaginioną. Została odnaleziona w czasie szkoleń, przez nurków Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:

Zdjęcia, które wykonał fotograf Sławomir Paćko, podbijają internet. Czy to możliwe, że to jest ta łódź? - pytają zachwyceni internauci:

Cytat Każdy ma swojego "Titanica". Jeden przepływał Atlantyk, "Syrena" zaś od brzegu do brzegu Morskiego Oka. Niby odległość do pokonania różna A historia ta sama...

Cytat Zdjęcia petarda! Fajnie móc spojrzeć na takie perełki ze szkoleń.

Cytat Mój ojciec oświadczył się mamie na środku Morskiego Oka, jakoś na przełomie lat 60 i 70. Mówił, że jakąś łódką płyną tam ale nie wiem czy nie wiosłową. Może to jednak ona?

Jak przypomina Gazeta Wyborcza, "o możliwości pływania tratwą po tafli Morskiego Oka pisała w pierwszym, wydanym po polsku w 1858 roku przewodniku po Tatrach, Maria Steczkowska ale prawdopodobnie po 1908 roku w Bremie kupiono dwie pełnomorskie szalupy, które rozpoczęły rejsy po Morskim Oku. Jedna nazywała się "Syrena" a druga "Świstak". W okresie międzywojennym i powojennym nadal na tafli jeziora pływały łodzie, ale nie wiadomo do kiedy. Z publikacji Józefa Nyki "Tatry, 1994" wynika, że przystań dla łodzi istniała do 1980 roku.



Morskie Oko to największe i jedno z najbardziej znanych jezior tatrzańskich. Położone jest u stóp Mięguszowieckich Szczytów, na wysokości 1395 metrów n.p.m.