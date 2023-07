W ostatnich latach wydatki na psychiatrię dziecięcą wzrosty czterokrotnie. Łącznie na psychiatrię dziecięcą i dla dorosłych - dwukrotnie - powiedział na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Minister podsumował działania na rzecz opieki psychiatrycznej dzieci i osób dorosłych w ostatnich latach. Głównym założeniem zmiany modelu funkcjonowania psychiatrii jest deinstytucjonalizacja, czyli przeniesienie ciężaru opieki psychiatrycznej ze szpitali w kierunku opieki środowiskowej - powiedział.



Przypomniał, że te działania rozpoczęły się najpierw od reformy systemu dla dorosłych, a następnie dla dzieci. W ramach obu tych reform udało nam się kompletnie zmienić filozofię systemu - ocenił.



Poinformował, że w tej chwili mamy już blisko 400 ośrodków opieki środowiskowej. Początkowo planowaliśmy, że dojdziemy do ok 350 ośrodków, a w tej chwili jest ich już 400, do czego zakładaliśmy, że dojdzie w 2030 r. - zaznaczył. Dodał, że oprócz tego istnieje 136 ośrodków drugiego poziomu, tam, gdzie pracuje już psychiatra i możliwe jest udzielenie pomocy stacjonarnej. Ośrodków opieki stacjonarnej jest natomiast 38.



W przypadku dorosłych mamy do końca roku pokrycie mniej więcej na poziomie ponad 50 proc. populacji, czyli 10 mln osób dorosłych - zaznaczył.



Niedzielski podkreślił, że w ciągu ostatnich 4 lat czterokrotne zwiększono nakłady na opiekę psychiatryczną dla dzieci. To są przede wszystkim środki na ośrodki pomocy środowiskowej. Z finansowania na poziomie mniej więcej 250 mln w roku 2019 doszliśmy do planu na ten rok, który przekracza miliard zł. To jest skok cywilizacyjny - zauważył.



Dodał, że w ostatnich latach łączne wydatki na pomoc psychiatryczną dla dorosłych i dzieci wzrosły ponad dwukrotnie.



Nadganiamy również infrastrukturę, ponieważ ośrodki opieki psychiatrycznej były bardzo często pomijane- ocenił. Dzisiaj rozstrzygamy konkurs na ponad 80 mln zł, ale to dopiero pierwsza z pul, które chcemy przeznaczyć na ośrodki psychiatryczne - podkreślił.