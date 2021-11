„Nie ma żadnego rejestru ciąż. To jest tylko i wyłącznie polityczna hucpa - robienie z tego sensacji. Mamy zwykłe przejście z papieru na cyfrowe kartoteki” – przekonywał w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Niedzielski, pytany o powstający ‘rejestr ciąż’. Chodzi o nowelizację rozporządzenia o Systemie Informacji Medycznej autorstwa resortu zdrowia.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Opozycja zarzuca rządowi, że chce stworzyć ‘rejestr ciąż’ po to, by kontrolować Polki. Zdaniem polityków ten rejestr umożliwi prokuraturze karanie tych kobiet, które zdecydują się na aborcję np. za granicą.

Adam Niedzielski w rozmowie z Robertem Mazurkiem stanowczo zaprzeczył. W tym jest oczywista polityczna kalkulacja opozycji, że jeżeli jest temat, który budzi ogromne publiczne emocje, to można taką interpretację przedstawić, która robi sensację - przekonywał szef resortu zdrowia.

Jak tłumaczył, chodzi jedynie o digitalizację karty pacjenta. To przejście z papieru na elektronikę, czyli zamiast karty pacjenta, która miała postać papierową, będziemy mieli teraz kartę elektroniczną - mówił Niedzielski. Szef Ministerstwa Zdrowia zapewnił także, że nie będzie żadnych dodatkowych informacji poza tymi, które już znajdują się w papierowym rejestrze pacjentów.

Ministerialny projekt

Na początku listopada do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, którego celem jest "doprecyzowanie szczegółowego zakresu danych dotyczących zdarzenia medycznego, przetwarzanego w systemie informacji oraz zasad ich przekazywania". Zdaniem resortu zmiany przełożą na zwiększenie dostępności i przejrzystości informacji przekazywanych do Systemu Informacji Medycznej, co usprawni pracę personelu medycznego, ułatwi obieg dokumentacji medycznej i ograniczy koszty jej udostępniania.

W zakresie nowych danych, które pojawią się w Systemie Informacji Medycznej, są m.in.:

dane służące identyfikacji podmiotu medycznego,

dane dotyczące wyrobów medycznych,

informacje o alergiach, implantach, grupie krwi,

informacja o rozpoczęciu i zakończeniu hospitalizacji,

kod ICF w zakresie rehabilitacji leczniczej,

informacja o ciąży.



Dane o alergiach, grupie krwi, ciąży czy implantach do 30 czerwca 2022 będą raportowane fakultatywnie.