Niebezpieczne obniżenia terenu w Tarnowskich Górach. Chodzi o ścisłe, zabytkowe centrum miasta. W ostatnim czasie grunt obniżył się tam aż w trzech miejscach.

Uszkodzony został jeden z budynków / Marcin Buczek / RMF FM

Jeden z budynków został poważnie uszkodzony. Na razie teren ten odgrodzono, a miejscy urzędnicy zlecili specjalistyczne badania gruntu.

Tarnowskie Góry to miasto z bogatą przeszłością górniczą. Na razie nic jednak nie wskazuje na to, że mogą to być szkody górnicze. Z badań wynika, że w ścisłym centrum nie było w przeszłości tak intensywnej eksploatacji górniczej, jak to się działo w innych miejscach. Wiadomo natomiast, że w tych miejscach w przeszłości stały inne budynki - mówi Piotr Skrabaczewski, wiceburmistrz Tarnowskich Gór.

W wyjaśnieniu zagadki mają teraz pomóc specjalistyczne ekspertyzy. W przyszłym tygodniu powinny być znane wyniki badań georadarem.

Władze miasta planują także zlecenie specjalnej ekspertyzy, która zakłada wykonanie wierceń.