​Środa niemal w całym kraju może przynieść niebezpieczną aurę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem dla dziewięciu województw. Alerty drugiego stopnia obowiązują w województwach: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim, a pierwszego stopnia w woj. łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Na terenach województwa śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu sięgającymi do 30 mm, a lokalnie nawet do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Ponadto, miejscami może także spaść grad. Instytut zaznacza, że prawdopodobieństwo podawanych prognoz sięga 80 proc.



Alerty IMGW obowiązują od środy od godz. 10 do czwartku do godz. 6 rano.

W województwach objętych ostrzeżeniem pierwszego stopnia IMGW prognozuje z kolei wystąpienie burz z opadami deszczu sięgającymi od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Również miejscami może pojawić się grad.



IMGW wydało ostrzeżenia dla 9 województw / IMGW-PIB / Internet

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza natomiast, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i powodować jeszcze większe straty.

