Profesor Marcin Król, filozof, historyk idei, publicysta a także profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zmarł wczoraj wieczorem. Miał 76 lat.

Marcin Król był filozofem, historykiem idei, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Informację o jego śmierci potwierdził politolog i publicysta prof. Aleksander Smolar, związany z Fundacją im. Stefana Batorego.

Cytat Był wybitnym historykiem idei, filozofem i publicystą, który od czasu swojej młodości był bardzo zaangażowany w sprawy publiczne. Wiele jego książek odegrało ogromną rolę w debacie publicznej dotyczącej historii Polski i patriotyzmu, liberalizmu i demokracji powiedział politolog i publicysta prof. Aleksander Smolar, związany z Fundacją im. Stefana Batorego.

Marcin Król urodził się 19 maja 1944 r. w Warszawie. W latach 60. w okresie PRL-u - jak podaje Encyklopedia Solidarności - był uczestnikiem, m.in. z Jadwigą Staniszkis, Wojciechem Karpińskim i Aleksandrem Smolarem, niezależnych seminariów na Uniwersytecie Warszawskim. W marcu 1968 r. przekazał korespondentowi "Le Monde" relację z zebrania Związku Literatów Polskich dotyczącego zakazu wystawiania "Dziadów" w inscenizacji Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym.



8 marca 1968 r. był uczestnikiem słynnego wiecu na Uniwersytecie Warszawskim, również był członkiem delegacji manifestantów do rektora uczelni, współautorem projektu rezolucji proponującej m.in. utworzenie Międzyuczelnianego Komitetu Koordynacyjnego, a także "Deklaracji ruchu studenckiego". 10 kwietnia 1968 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy reżimu komunistycznego, a następnie więziony przez trzy miesiące.



W 1979 r. założył i pokierował niezależnym czasopismem "Res Publica" (od 1992 r. "Nowa Res Publica"). Dziesięć lat później, w 1989 r. prof. Król był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, członkiem zespołu do spraw reform politycznych oraz podzespołu do spraw środków masowego przekazu. W 1990 r. należał do prezydenckiego komitetu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.



Prof. Król pisał także do paryskiej "Kultury", "Aneksu", "Zapisu", "Tygodnika Powszechnego". Pozostanie po nim wiele książek, m.in. "Style politycznego myślenia", "Józef Piłsudski. Ewolucja myśli politycznej", "Ład utajony", "Konserwatyści a niepodległość", "Bezradność liberałów", "Czego nas uczy Leszek Kołakowski", "Europa w obliczu końca", "Klęska rozumu", "Wielcy władcy" oraz "Byliśmy głupi".

W ostatnich miesiącach prof. Marcin Król regularnie prowadził "Notatki" na Facebooku.

Cytat Nie chodzi o to, by kobiety dokonywały aborcji, bo tak im się podoba, lecz o to, że nie ma takiego autorytetu, który może im tego zakazać napisał profesor Marcin Król na Facebooku.

Ostatnia o numerze 100 pochodzi z 25 października. W niej odniósł się do sporu dotyczącego aborcji w związku z protestami po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.