Zmarł Jan Lityński - były działacz "Solidarności", były poseł i doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego. Miał 75 lat.

Jan Lityński / PAP/Andrzej Grygiel /

O śmierci Jana Lityńskiego poinformował w mediach społecznościowych Eugeniusz Smolar - dziennikarz i działacz opozycyjny w czasach PRL.



"Z potwornym bólem. Nie żyje Janek Lityński, przyjaciel od zawsze" - napisał.

Jan Lityński, urodził się w 1946 roku. Był posłem i doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego.



Lityński to organizator i uczestnik studenckich wystąpień w marcu 1968 r., skazany na 2,5 roku więzienia. Pracował jako robotnik, następnie programista komputerowy. W 1976 r. współzałożyciel "Biuletynu Informacyjnego", pierwszego pisma ukazującego się poza cenzurą. Był wielokrotnie aresztowany. W 1977 r. współredaktor "Robotnika", niezależnego pisma na rzecz zakładania wolnych związków zawodowych. Członek KSS "KOR", współpracownik Biura Interwencyjnego KSS "KOR" i "Krytyki" (członek redakcji).



W 1980 r. był doradcą władz NSZZ "Solidarność". Był autorem uchwalonego przez I Zjazd "Solidarności" Posłania do Ludzi Pracy Europy Wschodniej. W 1981 r. w stanie wojennym został internowany, a następnie aresztowany. Po ucieczce z przepustki z więzienia działał od 1984 r. w solidarnościowym podziemiu, był członkiem Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ "S", Region Mazowsze. W 1989 r. uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Został wybrany do Sejmu RP w 1989 z woj. wałbrzyskiego.



Lityński w latach 1989-2001 był posłem na Sejm, m.in. przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej i Komisji Służb Specjalnych. Od 1990 r. był w ROAD, następnie w UD i UW (jako wiceprzewodniczący). W latach 2008-2010 był doradcaą PLL LOT do spraw społecznych, mediator sporów.



Odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą.