Nie zatrzymał się do kontroli i zbiegł. Kierowca ciężarówki w rękach policji

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, w piątek późnym popołudniem, na terenie województwa wielkopolskiego, policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego zatrzymali 24-letniego kierowcę samochodu ciężarowego marki MAN.
Mężczyzna wcześniej nie zatrzymał się do kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy KAS oraz policji i podjął próbę ucieczki. W jej trakcie wjechał do lasu, gdzie zakończył jazdę, uderzając pojazdem w drzewo i zbiegł.
W samochodzie funkcjonariusze zabezpieczyli mauzery z substancją chemiczną, której skład zostanie poddany szczegółowym badaniom, a także dokumenty oraz gotówkę.
Policjanci prowadzą w tej sprawie czynności procesowe pod nadzorem prokuratury z Aleksandrowa Kujawskiego.