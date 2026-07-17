Nie zatrzymał się do kontroli i zbiegł. Kierowca ciężarówki w rękach policji

RMF24

W piątek późnym popołudniem, na terenie województwa wielkopolskiego, policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego zatrzymali 24-letniego kierowcę samochodu ciężarowego marki MAN. Mężczyzna był poszukiwany przez służby po tym, jak nie zatrzymał się do kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy KAS.

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, w piątek późnym popołudniem, na terenie województwa wielkopolskiego, policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego zatrzymali 24-letniego kierowcę samochodu ciężarowego marki MAN.

Mężczyzna wcześniej nie zatrzymał się do kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy KAS oraz policji i podjął próbę ucieczki. W jej trakcie wjechał do lasu, gdzie zakończył jazdę, uderzając pojazdem w drzewo i zbiegł.

W samochodzie funkcjonariusze zabezpieczyli mauzery z substancją chemiczną, której skład zostanie poddany szczegółowym badaniom, a także dokumenty oraz gotówkę.

Policjanci prowadzą w tej sprawie czynności procesowe pod nadzorem prokuratury z Aleksandrowa Kujawskiego.