Od kilkunastu godzin czekają na lotnisku na wylot, a biuro podróży wysłało po nich... za mały samolot. W takiej sytuacji znalazło się 200 klientów biur Itaka i TUI, którzy próbują wrócić z Ibizy do Katowic.

Polscy turyści koczują na lotnisku / Paweł Balinowski / RMF FM

Klienci biur podróży mieli wylecieć kilka minut po północy. Okazało się jednak, że jest problem z samolotem i przewieziono ich do hotelu, a potem o 5:00 rano znów na lotnisko.

Jest totalny chaos, nie wiemy, co się dzieje. Jest tylko informacja, że 30 osób nie odleci do Katowic. Od rezydentki mamy informację, iż mamy sami decydować kto leci, a kto nie leci - opisywała pani Agnieszka.

Pozostali pasażerowie podobno mają poczekać do jutra rana, wtedy polecieć do Barcelony, a stamtąd do Krakowa - mimo że wszyscy mieli pierwotnie lądować w Katowicach. O tę kuriozalną sytuację reporter RMF FM zapytał jedno z biur podróży, ale do tej pory nie ma odpowiedzi.