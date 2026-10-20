„Nie lękajcie się!”. Mija 48 lat od wydarzenia, które wstrząsnęło światem

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

22 października 1978 roku uroczyście zainaugurowany został pontyfikat Jana Pawła II. Wybrany sześć dni wcześniej pierwszy w historii polski papież został 264. zwierzchnikiem Kościoła katolickiego.

Pontyfikat Jana Pawła II zainaugurowany 48 lat temu

22 października 1978 roku na Placu św. Piotra w Rzymie odbyła się uroczysta msza święta inaugurująca pontyfikat Jana Pawła II.

Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi - mówił w homilii nowy papież z Polski.

Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie - powiedział Jan Paweł II.

Przesłanie to uważane jest za jeden ze społecznych i teologicznych fundamentów jego pontyfikatu.

Wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

16 października tego samego roku 58-letni Karol Wojtyła wybrany został przez kardynałów na nowego papieża po śmierci niedawno wybranego Jana Pawła I.

Metropolita krakowski przyjął imię Jan Paweł II. Został 264. zwierzchnikiem Kościoła katolickiego i pierwszym od 1903 r. papieżem, który nigdy nie był urzędnikiem Kurii Rzymskiej.

Konklawe, czyli wybór następcy, rozpoczęło się 14 października 1978 r. Uczestniczyło w nim 111 kardynałów. Z tego 56 było Europejczykami, a 26 Włochami. Zgodnie z obowiązującym prawem obrady i głosowania odbywały się w Kaplicy Sykstyńskiej.

Przed wyjazdem na pogrzeb Jana Pawła I i na konklawe kard. Karol Wojtyła noc spędził w domu gościnnym sióstr urszulanek na warszawskim Powiślu.

Ten dzień zmienił nie tylko Kościół. Niemal pół wieku temu Polak został papieżem 48 lat temu Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Do historii przeszedł m.in. jako największy podróżnik wśród papieży. Odbył 104 zagraniczne pielgrzymki do 132 krajów.

Ósme głosowanie i biały dym

W czasie konklawe w ósmym głosowaniu, 16 października, kardynałowie wybrali na papieża metropolitę krakowskiego. Oznaczało to, że pierwszy raz od 1522 r. papieżem został duchowny, który nie był Włochem. Na kard. Wojtyłę zagłosowało wówczas 99 kardynałów ze 111 uczestniczących w konklawe.

O wyniku wyborów poinformował świat zewnętrzny biały dym unoszący się nad Kaplicą Sykstyńską.

Dym powstaje ze spalenia kartek do głosowania, do których dodaje się mniej lub więcej słomy i ewentualnie innych substancji (dla uzyskania odpowiedniego koloru dymu).

Z dalekiego kraju

Kard. Wojtyła przyjął imię Jan Paweł II. Tradycja, w której nowo wybrany papież przybiera nowe imię, wywodzi się z Biblii. Powołując Szymona (w języku hebr. Szymon pochodzi od im. Symeon – „Jahwe wysłuchał”) na apostoła, Jezus zmienił jego imię na Kefas (po aramejsku, w tłum. na grekę „Piotr”, czyli „kamień”). Była to zapowiedź tego, czym Piotr stanie się dla Kościoła.

Pełny tytuł Jana Pawła II brzmiał: „Jego Świątobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II, Biskup Rzymski, Namiestnik Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Następca Księcia Apostołów, Najwyższy Kapłan Kościoła Katolickiego, Patriarcha Zachodu, Prymas Italii, Arcybiskup i Metropolita Rzymskiej Prowincji Kościelnej, Suwerenny Władca Państwa Watykańskiego”.

W pierwszym wystąpieniu powiedział, że kardynałowie „powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej. Lękałem się przyjęcia tego wyboru, jednak czynię to w duchu posłuszeństwa naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi oraz w całkowitym zawierzeniu Jego Matce, Najświętszej Maryi Pannie”.

104 pielgrzymki międzynarodowe Jana Pawła II

Pierwszą pielgrzymką papieża była wizyta 29 października w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli.

Podczas 27 lat posługi odbył 104 pielgrzymki międzynarodowe, odwiedzając 129 krajów na wszystkich kontynentach. Ponadto odbył ponad 140 podróży apostolskich po Włoszech.

Pierwszą podróż odbył do Republiki Dominikańskiej, Meksyku i na Wyspy Bahama – w styczniu 1979 r.

Polska jest krajem, który papież odwiedzał najczęściej – dziewięć razy. Siedem razy odwiedził USA i Francję, Meksyk i Hiszpanię – po pięć razy. W czasie podróży zagranicznych Jan Paweł II wygłosił ponad 2400 przemówień.

Najdalszą była 32. podróż zagraniczna – na Daleki Wschód i do Oceanii (18 listopada – 1 grudnia 1986 r.), papież przebył 48 974 km. Podróż na Daleki Wschód i do Oceanii była też najdłuższa, trwała 13 dni. Na drugim miejscu pod tym względem była pielgrzymka do Ameryki Południowej (31 marca – 13 kwietnia 1987 r.). Na trzecim – siódma podróż do Polski – 12 dni.

Encykliki, adhortacje, konstytucje i listy

Podczas swego pontyfikatu papież Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich i 43 listy apostolskie.

Zwołał 9 konsystorzy, mianował 232 kardynałów (łącznie z ogłoszonymi 28 września 2003 r.), w tym 10 Polaków.

Kanonizował 478 świętych (w tym 9 Polaków i dwóch świętych związanych z Polską) i beatyfikował 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków).