Nie jedz tego salami, wykryto bakterie. GIS ostrzega

Bakterie wykryto podczas urzędowej kontroli Inspekcji Weterynaryjnej. Ich obecność potwierdzono w trzech z pięciu przebadanych próbek produktu Salami musli 250 g.
Ostrzeżenie obejmuje trzy produkty firmy Bell Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mokrej 11 w Niepołomicach (WNI 12190301):
- Salami musli 250 g – numer partii: 11061, termin przydatności: 3 stycznia 2027 r.;
- Salami z pieprzem 250 g – numer partii: 11061, termin przydatności: 1 stycznia 2027 r.;
- Salami meksykańskie 250 g – numer partii: 11061, termin przydatności: 1 stycznia 2027 r.
Producent rozpoczął wycofywanie wskazanych partii ze sprzedaży i bada źródło zanieczyszczenia. Postępowanie w zakładzie wszczął również Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieliczce.
GIS apeluje, by nie spożywać produktów objętych komunikatem. Osoby, które zjadły wskazane salami i zauważyły niepokojące objawy, powinny skontaktować się z lekarzem. Listerioza może powodować przede wszystkim dolegliwości ze strony układu pokarmowego.