Nie jedz tego salami, wykryto bakterie. GIS ostrzega

RMF24

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Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie dotyczące partii salami, w której stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes. Jej spożycie może wiązać się z ryzykiem zachorowania na listeriozę.

Bakterie wykryto podczas urzędowej kontroli Inspekcji Weterynaryjnej. Ich obecność potwierdzono w trzech z pięciu przebadanych próbek produktu Salami musli 250 g.

Ostrzeżenie obejmuje trzy produkty firmy Bell Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mokrej 11 w Niepołomicach (WNI 12190301):

Salami musli 250 g – numer partii: 11061 , termin przydatności: 3 stycznia 2027 r. ;

– numer partii: , termin przydatności: ; Salami z pieprzem 250 g – numer partii: 11061 , termin przydatności: 1 stycznia 2027 r. ;

– numer partii: , termin przydatności: ; Salami meksykańskie 250 g – numer partii: 11061, termin przydatności: 1 stycznia 2027 r.

Salami wycofane ze sprzedaży (Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny)

Producent rozpoczął wycofywanie wskazanych partii ze sprzedaży i bada źródło zanieczyszczenia. Postępowanie w zakładzie wszczął również Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieliczce.

GIS apeluje, by nie spożywać produktów objętych komunikatem. Osoby, które zjadły wskazane salami i zauważyły niepokojące objawy, powinny skontaktować się z lekarzem. Listerioza może powodować przede wszystkim dolegliwości ze strony układu pokarmowego.