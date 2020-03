Dziś mija termin zgłaszania uwag do planowanej trasy Kolei Dużych Prędkości. To linie, które mają prowadzić do Centralnego Portu Lotniczego między Warszawą i Łodzią. Jedną z takich tras wytyczono przez Ryczów na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Mieszkańcy są przeciwni inwestycji w tym miejscu.

