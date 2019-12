Wojsko zbuduje most tymczasowy w Ostrowie koło Tarnowa, ale tylko dla pieszych i aut osobowych – taka decyzja została podjęta po tym, jak Starostwo Powiatowe w Tarnowie zadeklarowało, że nie zamierza mostu remontować. Ten został zamknięty z powodu złego stanu technicznego. Jego remont miałby kosztować tyle, co postawienie nowej przeprawy, a taka jest już w planach.

Zamknięty most Ostrowie koło Tarnowa / Marek Wiosło / RMF FM

Po zamknięciu mostu na Dunajcu, w ciągu drogi powiatowej pomiędzy Ostrowem a Tarnowem, diametralnie zmieniła się sytuacja mieszkańców okolicy. To jedyny most w ciągu głównego ruchu prowadzącego z autostrady A4 i węzła Tarnów Mościce do Tarnowa, gdzie jest wiele przedsiębiorstw - w tym między innymi zakłady Azotowe, co powoduje duży ruch na tym odcinku.

Most, mający ponad 50 lat, został zamknięty pod koniec listopada. Z ekspertyz wynikało, że jest w tak złym stanie technicznym, że zagraża bezpieczeństwu i może w każdej chwili runąć. Jedynym z powodów pogorszenia się stanu technicznego był lawinowy wzrost natężenia ruchu, szczególnie po wybudowaniu autostrady. W 2016 roku w ciągu doby przez most przejeżdżało średnio 5 tysięcy pojazdów, a po otwarciu autostrady to prawie 12 tysięcy pojazdów w ciągu doby.

Starostwo mostu remontować nie chce - stanie tymczasowa przeprawa

Teraz mieszkańcy muszą nadrabiać wiele kilometrów jeżdżąc objazdami, żeby dostać się do pracy czy do domu. Starostwo Powiatowe w Tarnowie podjęło decyzję, że most nie będzie remontowany, ponieważ koszty remontu były prawie takie same, jak budowy nowej przeprawy, a taką zamierza w ciągu kilku lat postawić tam Zarząd Dróg wojewódzkich.

Jak na razie po wizytacji wielu instytucji - w tym specjalistów z 3. Batalionu Inżynieryjnego z Niska - podjęto decyzję o budowie tymczasowej przeprawy, którą wybudować ma wojsko. Na to potrzeba jednak czasu, ponieważ trzeba zrobić niezbędną dokumentację, prace projektowe i zdobyć pozwolenia.

Tymczasowy most miałby kosztować około 5 milionów złotych i miałby powstać obok już istniejącego pomiędzy lipcem a listopadem przyszłego roku. Most tymczasowy, który stanie w Ostrowie, to wojskowy most składany typu dms-65. Umożliwi on ruch pieszych i samochodów do 3,5 tony.