"Młodość nie zwalnia z myślenia" - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku rozpoczyna kampanię, która ma być przestrogą dla nierozważnych i bezmyślnych zachowań. Właśnie opublikowali spot dotyczący utonięć. "Nie bądź jak Paweł, nie znikaj".

Wakacje to czas radości i beztroski. Należy jednak zawsze pamiętać o bezpieczeństwie i rozwadze - przypominają policjanci. Najważniejsze, żeby czas odpoczynku i zabawy nie zamienił się w tragedię.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przygotowali kampanię "Bezpieczne wakacje". To m.in. seria materiałów filmowych ze specjalnym przesłaniem. Pierwszy spot dotyczy utonięć. Film daje do myślenia.

Policjanci opowiadają w nim o młodym człowieka, który wykazał się nietypową umiejętnością znikania. Sposób, w jaki funkcjonariusze mówią i pewna obojętność wobec tragedii, może budzić kontrowersje... Ale dokładnie o to chodziło policji.

Młodość nie zwalnia z myślenia, daj sobie szansę, przeżyj! - apelują w spocie policjanci. "Nie bądź jak Paweł, nie znikaj".

O tym, jak policjanci chcą dotrzeć do młodych ludzi i na co chcą zwrócić ich szczególną uwagę z Michałem Sienkiewiczem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku rozmawiał Kuba Kaługa. Posłuchaj:

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kontrowersyjna kampania policji. O co w niej chodzi – tłumaczy Michał Sienkiewicz z KWP w Gdańsku

Jednego dnia utonęło 9 osób



Niestety, od rozpoczęcia wakacji doszło już do wielu rodzinnych dramatycznych zdarzeń. Tylko w ostatnia niedzielę, 11 lipca, utonęło dziewięć osób. Od 1 kwietnia aż 157 osób w ten sposób straciło życie

Przypominamy, pływaj tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających, wkładaj kapok, będąc na łódce, kajaku bądź rowerze wodnym.

Nie skacz do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegaj rozgrzanym do wody, nie wypływaj na materacu daleko od brzegu, nie wchodź do wody bezpośrednio po posiłku, a także stosuj się do poleceń ratownika.