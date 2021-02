Warszawska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko muzykowi Adamowi Nergalowi Darskiemu: śledczy zarzucają mu, że publikując w sieci zdjęcie buta postawionego na wizerunku Matki Boskiej, obraził uczucia religijne czterech osób.

Adam Nergal Darski / Julien Reynaud/APS-Medias / PAP/Abaca

O tym, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie 1 lutego skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Nergalowi, poinformowała dzisiaj prok. Aleksandra Skrzyniarz.

Sprawa sięga 25 września 2019 roku. Tego dnia Nergal opublikował w swoich mediach społecznościowych zdjęcie zniszczonego obrazu z wizerunkiem Matki Boskiej, na którym ktoś postawił stopę w miejscu twarzy postaci.

Śledztwo wszczęto po zawiadomieniach od przedstawicieli Ordo Iuris i Towarzystwa Patriotycznego.

"Adam D. oskarżony jest o to, że w dniu 25 września 2019 roku, działając za pośrednictwem sieci Internet, znieważył publicznie przedmiot chrześcijańskiej czci religijnej w postaci osoby Matki Boskiej w ten sposób, że na portalu społecznościowym Facebook, na oficjalnym profilu, umieścił zdjęcie prezentujące zniszczony obraz przedstawiający wizerunek Matki Boskiej z umieszczoną w miejscu twarzy wskazanej postaci obutą nogą, które to zdjęcie opisał: ‘On the set’, co w tłumaczeniu oznacza: ‘Na planie’, czym obraził uczucia religijne czterech osób" - przekazała prok. Aleksandra Skrzyniarz.

Dodała, że "w toku postępowania przesłuchano pokrzywdzonych, którzy jednoznacznie wskazali, że obrażone zostały ich uczucia religijne".

Prokuratura powołała również w sprawie biegłego z zakresu religioznawstwa.

"Z opinii płynie jednoznaczny wniosek, że stąpanie butem po obrazie Matki Bożej stanowi obrazę uczuć religijnych" - zaznaczyła prokurator.

Adam Darski nie przyznał się w śledztwie do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.