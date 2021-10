Częstochowska prokuratura oskarżyła 46-letniego Marcina J. o uporczywe nękanie żony, z którą był w separacji. Mężczyzna przez dwa miesiące nie tylko śledził i obserwował kobietę, ale także zniszczył jej samochód i oblał drzwi jej mieszkania cuchnącym płynem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O skierowaniu do sądu aktu oskarżenia poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.

Kobieta czuła ciągłe zagrożenie

Według ustaleń postępowania Marcin J. nękał żonę, z którą był w faktycznej separacji. Stalking polegał na śledzeniu i obserwowaniu pokrzywdzonej oraz prezentowaniu swojej obecności w pobliżu jej miejsca zamieszkania o różnych porach dnia i nocy. Marcin J. oblał także czterokrotnie drzwi wejściowe do jej mieszkania płynem służącym do odstraszania dzików, wywołującym odór i mdłości - podał prok. Ozimek. Na podstawie opinii biegłego z zakresu chemii stwierdzono, że płyn, którym oblano drzwi, zawiera kwas masłowy, posiadający intensywny i trudny do zniesienia zapach zjełczałego tłuszczu. Pozbycie się tego zapachu jest możliwe jedynie poprzez ozonowanie pomieszczeń.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ponadto w śledztwie ustalono, że Marcin J. dokonał zniszczenia samochodu żony, polegającego na zarysowaniu pojazdu śrubokrętem, urwaniu bocznych lusterek, wgnieceniu dachu i przebiciu wszystkich opon. W ten sposób oskarżony spowodował szkodę w wysokości 45 tys. zł. Po upływie 3 dni od tego zdarzenia Marcin J. ponownie zniszczył użytkowany przez żonę samochód, poprzez jego podpalenie i spowodowanie szkody w wysokości 73 tys. zł.

Pod koniec maja Marcin J. został zatrzymany i aresztowany. Przesłuchany przez prokuratora przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Mężczyzna był w przeszłości wielokrotnie karany za przestępstwa zniszczenia mienia, oszustwa i prowadzenia pojazdu bez uprawnień.

Przestępstwo uporczywego nękania (stalking) jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, a przestępstwo zniszczenia mienia karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Akt oskarżenia trafił do do Sądu Rejonowego w Częstochowie.