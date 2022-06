Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że najbliższy tydzień będzie upalny. Temperatura maksymalna osiągnie nawet 36 stopni Celsjusza. Możliwe przelotne opady deszczu i burze - głównie na zachodzie kraju i w centralnej Polsce. Czekają nas także bardzo ciepłe noce.

Upalny dzień nad Jeziorem Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu / Darek Delmanowicz / PAP

Jak prognozuje IMGW, dziś będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. "Po południu na zachodzie i lokalnie na południowym wschodzie i południu wzrastające do dużego i tam możliwy przelotny deszcz lub burza, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 31-33 st. C w centrum, do nawet 35 stopni na zachodzie" - przekazał IMGW.

Nieco chłodniej lokalnie nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat. Tam termometry w pierwszym dniu tygodnia wskażą od 26 do 28 stopni Celsjusza.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem przejściowo dość silny, porywisty, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Prognoza pogody na wtorek

"We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, w pasie centralnym burze, lokalnie z gradem. Bez opadów tylko na północnym wschodzie kraju" - prognozuje IMGW.

Prognoza na wtorek przewiduje, że temperatura maksymalna wyniesie 23 stopnie na północnym zachodzie, 29 st. C w centrum i 32 st. C na wschodzie. Nad morzem będzie się wahać od 20 do 22 stopni.

Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych. W czasie burz wiatr w porywach może osiągnąć do 75 km/h.

Prognoza pogody na środę

Środa przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na zachodzie i północy możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie także burze.

Temperatura maksymalna od 30 do nawet 35 stopni Celsjusza, jedynie na Pomorzu około 25-29 st. C, zaś nad Bałtykiem od 21 do 26 stopni.

Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza pogody na czwartek

Czwartek natomiast - jak prognozuje IMGW - przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Na wschodzie bez opadów.

Temperatura maksymalna będzie się wahać od 31 do 36 stopni Celsjusza, z kolei nad morzem od 22-25 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie południowo-wschodni, na zachodzie zachodni, nad morzem z kierunków północnych. W czasie burz porywy do 70 km/h.

Prognoza pogody na piątek

"W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Bez opadów na wschodzie kraju" - prognozują synoptycy. Będzie bardzo ciepło.

Temperatura maksymalna wskaże od 29 do nawet 36 stopni Celsjusza, nad morzem 22 stopnie.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy do 65 km/h.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, na wschodzie i południu przelotne opady deszczu, miejscami burze, również z gradem.

Temperatura maksymalna będzie się wahać od 23 do 33 stopni Celsjusza, z kolei nad morzem 20-22 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, jedynie na wschodzie zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W niedzielę zachmurzenie ponownie umiarkowane, okresami duże. Na południowym wschodzie możliwe miejscami przelotne opady deszczu.

Nieco chłodniej. Temperatura maksymalna od 23 do 29 st. C.

Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, na południu północny.

