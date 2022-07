Jak podaje w najnowszej prognozie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w tym tygodniu na termometrach zobaczymy nawet 36 stopni Celsjusza. Wysokiej temperaturze będzie towarzyszył deszcz i burze. Najcieplejszym dniem będzie sobota.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

W poniedziałek na wschodzie i w centrum Polski termometry pokażą do 23 stopni Celsjusza, a na zachodzie - maksymalnie 27 stopni. W północno-wschodniej części kraju spodziewany jest przelotny deszcz.

We wtorek niektórzy mieszkańcy Polski zobaczą na termometrach już ponad 30 stopni Celsjusza. Prognozowana temperatura na zachodzie kraju to od 29 do 33 stopni. Chłodniej będzie na wschodzie i w centrum - od 24 do 28 stopni. W północno-wschodniej części kraju spodziewany jest przelotny deszcz.

W środę w całym kraju będzie słonecznie i bez deszczu. Najcieplej ma być na zachodzie - ok. 36 stopni. W centrum termometry pokażą od 28 do 32 stopni. Prognozowana temperatura na wschodzie i nad morzem to 23-28 stopni.

W czwartek możemy spodziewać się przelotnego deszczu i burz z porywami wiatru dochodzącymi do 70 km/h. Znów najcieplej będzie na zachodzie - do 36 stopni. Mieszkańcy centrum Polski na termometrach zobaczą od 28 do 32 stopni. Podobnie będzie na wschodzie i nad morzem - 28-31 stopni.

W piątek na północy Polski prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i przelotny deszcz. Na południu będzie słonecznie. Na wschodzie i nad morzem termometry pokażą do 31 stopni, w centrum 28-32, a na zachodzie ok 33.

Sobota będzie najcieplejszym dniem tygodnia. Tylko nad morzem termometry pokażą 24-28 stopni. W pozostałej części kraju temperatura dojdzie nawet do 36 stopni. Spodziewane są burze z porywami wiatru do 60 km/h.

Niedziela przyniesie ochłodzenie. Ok. 30 stopni pokażą tylko termometry na Podkarpaciu. Mieszkańcy pozostałych regionów mogą się spodziewać temperatury od 22 do 27 stopni.