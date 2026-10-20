Nawet 3 miesiące czekania. Długie kolejki po instalacje LPG

RMF24

Wysokie ceny paliw sprawiły, że prawdziwe oblężenie przeżywają teraz warsztaty zajmujące się montażem instalacji LPG w samochodach. W niektórych serwisach kolejki są tak duże, że klienci zapisywani są już na nowy rok.

Średnia cena LPG to dziś 3,44 zł. Więcej niż w ostatnich miesiącach, ale i tak taniej jeździ się autem z instalacją gazową, niż tankowanym benzyną. Cena montażu zaczyna się średnio od 3,5-4,5 tysięcy złotych i rośnie w zależności od wielkości auta czy liczby cylindrów. Kiedy inwestycja w auto gaz zwróci się? To wszystko zależy od tego, jak dużo jeździmy i jaka jest różnica w cenie LPG i benzyny. Średnio przyjmuje się, że jeżeli jeździmy małym albo średnim autem około 20 tysięcy kilometrów rocznie, to inwestycja może się zwrócić już w pierwszym roku.

Długie kolejki do warsztatów

Wysokie ceny paliw sprawiły, że wzrosło zainteresowanie montażem instalacji gazowej w autach. Dawno nie pamiętam takiej sytuacji, żeby już zapisywać auta z wyprzedzeniem dwóch, nawet z tendencją do trzech miesięcy, bo już powoli auta zapisujemy po świętach Bożego Narodzenia - mówi Sebastian Kubiak, który od ponad 25 lat prowadzi serwis autogaz w Olsztynie.

Eksperci podkreślają, że wciąż jazda na gazie jest opłacalna i pozwala zaoszczędzić nawet 50 procent w porównaniu do benzyny. Duże zainteresowanie instalacjami LPG sprawiło jednak, że są problemy z dostępnością części.

Widać kłopoty z dostępnością do zbiorników gazowych czy całych kompletów montażowych. Tutaj zrobił się trochę bałagan. Na dzisiaj nie ma możliwości kupna samego zbiornika gazowego, chociażby dla klienta, u którego mamy wymienić zbiornik, który stracił ważność. Nie jesteśmy w stanie tych zbiorników zakupić, bo musimy kupować całe komplety - dodaje pan Sebastian.

Każdego dnia do serwisu prowadzonego przez Pana Sebastiana dzwoni około 20-30 klientów z pytaniem o montaż instalacji LPG.