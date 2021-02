Wysoka, wiosenna temperatura prognozowana jest przez cały tydzień. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie termometry mogą pokazać nawet 18 stopni Celsjusza. W weekend możliwe jest ochłodzenie, ale temperatura wciąż ma być dodatnia.

/ pixabay.com / Pixabay

Poniedziałek zapowiada się słonecznie z temperaturą dochodzącą do 12 stopni Celsjusza.

W nocy z poniedziałku na wtorek miejscami spodziewane są mgły, które ograniczą widoczność do ok. 100 metrów.

To oznacza, że warunki na drogach będą trudne. Na wschodzie Polski nocą można spodziewać się lekkiego mrozu.

Cytat To będzie od -2 stopni, -4 stopni do +1 stopnia Celsjusza na zachodzie. Nieco cieplej nad morzem, bo tam do 2 stopni Celsjusza - podkreśla synoptyk IMGW Jakub Gawron.

We wtorek w związku z przejściem frontu atmosferycznego na północy kraju możliwe jest lekkie zachmurzenie i niewielkie opady.

Na pozostałym obszarze wciąż ma być słonecznie.

Temperatura wyniesie od 6 stopni na północnym wschodzie do nawet 17 stopni na Dolnym Śląsku.

Chłodniej będzie jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej, ok. 4-5 stopni Celsjusza.

Cytat Ciepło, które teraz napłynie, utrzyma się praktycznie do przyszłego weekendu. Według najnowszych prognoz dopiero w piątek, potem w sobotę i niedzielę pogoda nieco zmieni się w stosunku do tego, co mamy teraz - pojawi się więcej chmur, przelotne opady deszczu i nieco się ochłodzi - prognozuje synoptyk IMGW Jakub Gawron.

Ochłodzenie ma być niewielkie.

Cytat Wciąż będziemy notować dodatnie temperatury w nocy, w dzień temperatura z tych dwucyfrowych zmieni się na jednocyfrową, ale to dalej będzie w zakresie od 5 do 10 stopni Celsjusza - informuje synoptyk IMGW Jakub Gawron.

Najwyższa temperatura prognozowana jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, gdzie od wtorku do czwartku termometry mogą pokazać 18 stopni Celsjusza.

W Polsce rozpoczęło się przedwiośnie

Jak informuje na Twitterze IMGW, ostatniej doby średnia temperatura dobowa była na "plusie" w całym kraju. Nawet w stacjach górskich było bardzo ciepło.

Rozpoczęła się w Polsce pora nazywana przedwiośniem, kiedy to temperatura średniodobowa wynosi od 0 do 5 C. Na zachodzie Polski jest już o wiosna termiczna, czyli powyżej pięciu stopni.





Słubice niedzielnym biegunem ciepła

W niedzielę najcieplej było w Słubicach. Tym razem przekroczyła 15 kresek na plusie w godzinach popołudniowych.

Ciepło zrobiło się na bałtyckich plażach oraz na Mazurach, w Warszawie było 10 stopni.