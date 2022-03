Przed nami słoneczny, wiosenny weekend. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę na termometrach zobaczymy nawet 14 stopni. Również początek nowego tygodnia będzie ciepły i słoneczny.

Spacerowicze w Gdyni-Orłowie (zdj. arch,) / Kuba Kaługa / Archiwum RMF FM

IMGW podaje, że dziś na termometrach zobaczymy od 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez około 4 stopnie w centrum, do 9 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na zachodzie porywisty, z kierunków wschodnich.

W nocy z piątku na sobotę temperatura spadnie do -7 stopni Celsjusza na południu i wschodzie, około -5 stopni w centrum i -1 stopnia nad morzem. W dolinach karpackich termometry pokażą nawet 17 kresek poniżej zera.

Sobota będzie słoneczna i bez opadów. W centrum kraju termometry pokażą 7 stopni, a na południowych zachodzie 14 stopni. Wiatr we wschodniej połowie kraju będzie słaby, a w zachodniej słaby i umiarkowany. W nocy z soboty na niedzielę najzimniej będzie na Podhalu (-7 stopni) i na wschodzie (-3 stopnie).

W niedzielę tylko na północnym wschodzie spodziewane jest okresami większe zachmurzenie. Prognozowana temperatura maksymalna to od 4 stopni na północnym wschodzie, przez około 8 stopni w centrum do 11 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Również nowy tydzień powitamy z ciepłą i słoneczną pogodą. W poniedziałek termometry pokażą od 7 kresek na wschodzie do 12 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

We wtorek prognozowana jest przewaga chmur. Gdzieniegdzie możliwe są słabe opady deszczu. Przewidywana temperatura maksymalna to od 5 stopni na północnym wschodzie, około 7 stopni w centrum do 12 stopni na zachodzie.

Pogoda pogorszy się w środę. Będzie ona pochmurna, ze słabymi opadami deszczu, a na południu także deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni na wschodzie do 12 stopni na zachodzie.

Czwartek będzie pochmurny, a na południu można spodziewać się słabych opadów śniegu. Prognozowana temperatura to maksymalnie 9 stopni.