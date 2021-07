W nocy południe i południowy wschód kraju będzie nadal obszarem dotkniętym burzami i ulewnymi deszczami. Możliwe są także silne porywy wiatru, do 100 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia, dla woj. podkarpackiego i małopolskiego, a także dla południowych powiatów woj. śląskiego i lubelskiego.

Usuwanie skutków burzy w miejscowości Głogoczów (pow. myślenicki) / Łukasz Gągulski / PAP

Na Podkarpaciu w niedzielę strażacy interweniowali ponad 200 razy. Najwięcej - w powiatach: rzeszowskim, mieleckim, leżajskim, lubaczowskim i w przeworskim.

Gradobicie w gminie Boguchwała / Gorąca Linia RMF FM

Strażacy byli wzywani głównie do wypompowywania wody z zalanych posesji, piwnic oraz budynków gospodarczych, usuwania połamanych drzew i konarów drzew z jezdni, chodników i posesji. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Grad w gminie Boguchwała Gorąca Linia RMF FM

Gradobicie w gminie Boguchwała Gorąca Linia RMF FM

Nadal bardzo niebezpiecznie w Małopolsce

Nad Małopolską gwałtowne nawałnice przeszły m.in. nad powiatem suskim, w okolicach Nowego Sącza i Tarnowa.

W okolicach Nowego Sącza ze skutkami nawałnic walczy ponad 170 strażaków. Jak poinformował nas Sebastian Woźniak z małopolskiej straży pożarnej część dróg wojewódzkich jest zablokowana lub są na nich utrudnienia. Spłynął na nie bowiem muł, żwir i błoto z pól. Na terenie powiatu nowosądeckiego podtopionych zostało kilkanaście budynków. Na szczęście nie było potrzeby ewakuacji.





Z powodu zalania nieprzejezdna była także DK 52 w miejscowości Barwałd Górny na trasie Wadowice - Kraków.



Po przejściu ulewy i oberwaniu chmury nad gminą Łącko zniszczone są drogi w miejscowościach: Zarzecze, Obidza, Brzyna, Łącko, Czerniec, Zabrzeż, Maszkowice i Zagorzyn. Nieprzejezdna jest droga wojewódzka nr 969 w miejscowości Czerniec - na drogę wylał potok - ruch odbywa się wahadłowo. Na pograniczu Łącka i Czerńca powstało osuwisko. Do Urzędu Gminy Łącko cały czas spływają informacje od mieszkańców o podtopieniach budynków.

Od rana małopolscy strażacy odebrali już ponad 300 zgłoszeń związanych ze skutkami nawałnic. W gminie Lisia Góra koło Tarnowa silny wiatr uszkodził dachy na kilku budynkach. W Radziszowie koło Skawiny strażacy ułożyli worki z piaskiem, by chronić przed zalaniem okoliczne domy.

100 osób ewakuowano prewencyjnie z kolejnego obozu harcerskiego koło Gorlic.

Opadł poziom wody w rzekach Szreniawa w Biskupicach i Skawinka w Radziszowie - od rana na tych rzekach utrzymywały się stany alarmowe, teraz obowiązuje tam stan ostrzegawczy.



Pomoc dla poszkodowanych przez nawałnice

Po nocnych ulewach i podtopieniach wojewoda małopolski Łukasz Kmita zapewnił o finansowym wsparciu mieszkańców pow. myślenickiego pokrzywdzonych przez żywioł. Wszyscy, którzy ucierpieli w wyniku nawałnicy, mogą składać wnioski o pomoc doraźną w wysokości do 6 tys. zł.



Jak przekazał wojewoda po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Myślenicach, według najnowszych prognoz sytuacja meteorologicznych w Małopolsce w dalszym ciągu może być niebezpieczna. Na południu województwa może miejscami spaść nawet 100 litrów deszczu na metr kwadratowy.



Powódź błyskawiczna w Myślenicach Jacek Skóra / RMF FM

Roman Ajchler ze straży pożarnej w Myślenicach Jacek Skóra / RMF FM

Apeluję do wszystkich Małopolan i wszystkich osób przebywających w Małopolsce o zachowanie szczególnej ostrożności, aby dostosować się do alertów wysyłanych na telefony komórkowe. Skala żywiołu i szybkość wzbierania wód jest na tyle gwałtowna, że w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o swoje zdrowie i życie - powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.



Wojewoda małopolski Łukasz Kmita Jacek Skóra / RMF FM

Stany alarmowe zostały przekroczone na rzekach Skawinka i Szreniawa. Z brzegu wystąpiły potoki Wysoczanka, Radoczanka i Kleczanka.



Wieczorem odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w Głogoczowie z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu przebywa w woj. małopolskim na terenach dotkniętych podtopieniami.



Oprócz szefa rządu - w spotkaniu udział wzięli: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicewojewoda małopolski Józef Leśniak, poseł PiS Władysław Kurowski i komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. Piotr Filipek.

Premier udał się potem na tereny dotknięte podtopieniami . Zrobimy wszystko, by straty, które się tu pojawiły, zostały jak najszybciej usunięte; pomoc bezpośrednia już dotarła na konto tu w powiecie, w gminie Myślenice - powiedział w Głogoczowie Mateusz Morawiecki.



Najwięcej zniszczeń na terenie powiatu myślenickiego

W nocy z soboty na niedzielę w niektórych rejonach powiatu myślenickiego spadło do 100 litrów wody na metr kwadratowy, co doprowadziło do wezbrania wód. Żywioł dotknął 104 zabudowania zarówno mieszkalne jak i gospodarcze.



Nocne ulewy w Małopolsce najwięcej zniszczeń spowodowały na terenie powiatu myślenickiego. W wielu miejscach na drogi lokalne i powiatowe woda naniosła muł, rumosz skalny i błoto. W Głogoczowie z zalanych pięciu domów ewakuowano 18 mieszkańców. Także w Głogoczowie została zalana droga krajowa nr 7, czyli zakopianka. Przez trzy godziny trasa w tym miejscu była zupełnie zablokowana.

Zalana zakopianka Jacek Skóra / RMF FM

W Krzyszkowicach zostały uszkodzone co najmniej trzy mosty. Zalana została oczyszczalnia ścieków. Mieszkańcy mogą zaopatrywać się w wodę pitną z beczkowozów. W szkole podstawowej w Głogoczowie została zalana kotłownia.



Prewencyjnie zostały ewakuowane trzy obozy harcerskie z powiatów: nowotarskiego, myślenickiego oraz suskiego. Uczestnicy dwóch z tych obozów znaleźli schronienie w miejscowych remizach OSP. Łącznie zostały ewakuowane 84 osoby, w tym 72 harcerzy.



Jak poinformowali strażacy z OSP Nowe Brzesko, do groźnego zdarzenia doszło na drodze w Gruszowie. Podczas spływania dużej ilości wody i mułu został zabrany pojazd, w którym znajdował się kierujący. Na szczęście udało się go uratować.

W ciągu minionej doby strażacy z Małopolski interweniowali 400 razy w związku z ulewnym i deszczami, z czego 200 wyjazdów dotyczyło powiatu myślenickiego.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia dla woj. podkarpackiego i małopolskiego, a także dla południowych powiatów woj. śląskiego i lubelskiego. Prognozowane są burze. Mogą im towarzyszyć ulewne opady deszczu do 70 l/mkw., a lokalnie w przypadku kumulacji opadów nawet do 100 l/mkw. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć do 100 km/h. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami z gradem objęte jest woj. świętokrzyskie i północne powiaty woj. śląskiego i lubelskiego. Na tym obszarze mogą wystąpić burze z opadami do 50 l/mkw., a lokalnie nawet do 60 l/mkw. Porywy wiatru mogą osiągnąć 90-100 km/h.

Najniższy, pierwszy stopień alertu, IMGW wydał dla powiatów lublinieckiego, kłobuckiego, częstochowskiego, koneckiego, szydłowieckiego, radomskiego, zwoleńskiego, kozienickiego i łosickiego.

Ulewne deszcze także w nocy

Ulewne deszcze na południowym wschodzie Polski utrzymywać się będą przez całą noc, nie skończą się najprawdopodobniej do południa w poniedziałek.



Wieczorem i w nocy na południu i południowym wschodzie kraju będą się utrzymywały zjawiska najbardziej niebezpieczne. W rejonie województwa lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego spodziewamy się opadów o wysokim natężeniu, ulewnych deszczy nawet do 90-100 mm, możliwe są także silne porywy wiatru do 100 km na godzinę. Na obszarach, gdzie burze najbardziej się rozwiną, wystąpić mogą także opady gradu, ale będzie on raczej towarzyszył opadom deszczu niż występował samoistnie - mówi synoptyk IMGW Anna Woźniak.



Temperatura w nocy na południu i południowym wschodzie kraju wyniesie w najchłodniejszym momencie około 17-19 stopni.



Na pozostałym obszarze kraju sytuacja będzie bardziej stabilna, tam napłynęła już chłodniejsza masa powietrza, utrzymuje się zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura w nocy to od 12 stopni na północnym zachodzie do około 15-17 w pozostałych regionach - przekazała Woźniak.

Ostrzeżenia hydrologiczne

Dla południowo-wschodniej części kraju obowiązują również ostrzeżenia hydrologiczne. Dodatkowo dla zlewni Skorej (Dolnośląskie) i dla Białej Głuchołaskiej (Opolskie) wydano ostrzeżenia III stopnia. W tym rejonie rzeki mogą przekroczyć stany alarmowe.

Alerty drugiego stopnia obowiązują dla zlewni Skawy, Raby, Dunajca, Uszwicy, Ropy, Czarnej Orawy i dla mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (Małopolskie). Prognozowane jest wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia, podczas których mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanu wód, IMGW wydało dla zlewni dopływów górnej Odry (Śląskie), Brenia, Wisłoki, Łęgu, Wisłoka, Sanu, Strwiąża i dla mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (Podkarpackie), Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej i dla mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (Świętokrzyskie), Wieprza i dla mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły i Bugu po Krzyczew (Lubelskie).

Alert RCB

Ostrzeżenia w związku z burzami, ulewnym deszczem, silnym wiatrem i gradem wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB trafił do osób na terenie: Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny oraz części woj. świętokrzyskiego i śląskiego. Alert obowiązuje w nocy.



