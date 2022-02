Uczniowie z województwa warmińsko-mazurskiego, a także podlaskiego dzisiaj wrócili do nauki. Nie wszyscy mogą ponownie zobaczyć się w szkolnych murach. Nauka stacjonarna dotyczy tylko części uczniów.

Część uczniów wróciła już po feriach do szkoły. Pozostali mają zdalne nauczanie. / Piotr Bułakowski / Piotr Bułakowski, RMF FM

Nie jesteśmy jeszcze w komplecie, wiadomo, że uczniowie klas V-VIII są na nauce zdalnej. Słychać już gwar na korytarzach, ale jeszcze nie taki jak wcześniej - usłyszał nasz reporter Piotr Bułakowski od dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie. To jedna z największych szkół w mieście.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki, od 27 stycznia do 27 lutego 2022 roku zajęcia stacjonarne w szkołach dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostały zawieszone. W ich miejsce wprowadzono naukę zdalną.



Jakie są nastroje po dwóch tygodniach wolnego od nauki? Mamy taką nadzieję, że tylko do końca lutego będzie nauka zdalna, a potem wszyscy już wrócą stacjonarnie do szkoły. Oczywiście rzeczywistość może być inna, ale liczymy, że wyjdziemy już z tego kryzysu - mówi dyrektor.



Nauka zdalna nie jest nowością i jej funkcjonowanie wygląda już zdecydowanie lepiej niż na początku pandemii. Aczkolwiek nauczyciele podkreślają, że wirtualne lekcje nie zastąpią kontaktu w klasie. Dwa lata temu była panika, jak może wyglądać nauczanie zdalne. Teraz zarówno nauczyciele, jak i uczniowie inaczej do tego podchodzą. Jest większa dyscyplina - przyznaje Marek Wąsik.