We wtorek zapraszam na rozmowę z autorami książki "Wielkie sekrety arcydzieł sztuki" Joanną Łenyk-Barszcz i Przemysławem Barszczem. Dowiecie się, co ma wspólnego słynny obraz "Krzyk" Edwarda Muncha z wybuchem wulkanu Krakatau 1883 r. To temat, który pojawi się w związku z aktywnością wulkanów na Kanarach i na Islandii.