Jedna osoba została zatrzymana ws. napisów, które pod koniec września pojawiły się na gmachu resort edukacji. To aktywistka kolektywu “Stop Bzdurom”.

Napisy na gmachu resortu edukacji / Paweł Supernak / PAP

Pod koniec września na murach MEN nieznani sprawcy wypisali farbą szereg imion, a także namalowali napis "Twoje dziecko LGBT plus". Imiona miały przypominać o osobach, które popełniły samobójstwo, ponieważ były prześladowane ze względu na swoją orientację seksualną. Monitoring zarejestrował, że napisy na budynku umieściły trzy zamaskowane osoby - dwóch mężczyzn i kobieta.



Kolektyw "Stop Bzdurom" poinformował na Facebooku, że w związku z tą akcją o godz. 6 rano policja weszła do mieszkania jednej z aktywistek. "Aktywistce przeszukano mieszkanie, a ją samą zatrzymano do czynności prowadzonych w jednej z warszawskich prokuratur" - czytamy.

Informację o zatrzymaniu aktywistki potwierdziła PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.



Dzień po zdarzeniu szef MEN Dariusz Piontkowski ocenił, że umieszczenie napisów na gmachu ministerstwa nie było aktem desperacji czy wzburzenia emocjonalnego, a zaplanowaną akcją wandali. Ci, którzy niszczą zabytki, są po prostu barbarzyńcami - zaznaczył.



Policja informowała, że osoby, które popełniły czyn, będą ścigane z art. 288 Kodeksu karnego. Przepis ten mówi, że: "kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". Natomiast w wypadku przestępstwa mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.