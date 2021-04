Wciąż trwają poszukiwania sprawców piątkowego napadu na bank w Błoniu w woj. mazowieckim. Policja apeluje o pomoc do wszystkich osób, które mogły być świadkami zdarzenia. Funkcjonariuszom zależy również na nagraniach z kamer samochodowych, które mogły zarejestrować moment napadu.

Placówka jednego z banków w miejscowości Błonie / PAP/Paweł Supernak /

Do zdarzenia doszło w południe w piątek. Policjanci dostali zgłoszenie o wtargnięciu dwóch mężczyzn do jednej z placówek bankowych w Błoniu.



Grożąc przedmiotem przypominającym broń, dokonali kradzieży pieniędzy, po czym oddalili się prawdopodobnie czarnym peugeotem - relacjonowała podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z KPP dla powiatu warszawskiego zachodniego. Mężczyźni mieli maseczki, jeden z nich był szczupły, a drugi krępy.



Podczas napadu nikt nie ucierpiał. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, jeden z napastników oddał strzał wewnątrz budynku w sufit. Pytana o to policjantka zastrzegła, że na obecnym etapie nie może udzielić szczegółowych informacji w tym zakresie.



Podinsp. Gromek-Oćwieja apelowała do wszystkich osób, które mogły być świadkami bądź też mają jakąkolwiek wiedzę na temat tego zdarzenia, o kontakt z Komisariatem Policji w Błoniu. Zaznaczyła, że policji zależy również na nagraniach z kamer samochodowych, które mogły zarejestrować moment zdarzenia.