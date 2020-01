Zaskakujące rozstrzygnięcia przynosi najnowszy sondaż dla "Super Expressu": Polacy, poproszeni o wskazanie najlepszego i najgorszego polityka 2019 roku, wskazali w obu przypadkach… Jarosława Kaczyńskiego. Jak czytamy, prezes Prawa i Sprawiedliwości dostał 15 procent wskazań jako najlepiej oceniany polityk i 39 procent wskazań jako polityk oceniany najgorzej.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Sejmie / Leszek Szymański / PAP

"Prezes PiS jest politykiem, który wzbudza największe emocje. Mimo że sam nazywa się szeregowym posłem, to zwolennicy PiS zawsze będą go wskazywać jako najlepszego polityka, a przeciwnicy - jako najgorszego. To pokazuje poziom podziału w społeczeństwie" - tak wyniki sondażu, przeprowadzonego dla "Super Expressu" przez Instytut Badań Pollster, komentuje ekspert ds. wizerunku dr Mirosław Oczkoś.

W rozmowie z dziennikiem zwraca również uwagę na sondażowy wynik prezydenta Andrzeja Dudy, który - podobnie jak Jarosław Kaczyński - uzyskał 15 procent wskazań jako najlepszy polityk.

"To bardzo słaby wynik, bo z reguły u prezydenta działa tzw. magia urzędu" - zauważa ekspert.

Andrzej Duda znalazł się również w gronie najgorzej ocenianych polityków: wskazało go 5 procent pytanych, co daje mu czwartą pozycję w tym zestawieniu.

Trzecie miejsce w obu rankingach zdobył Donald Tusk: byłego premiera i szefa Rady Europejskiej, a obecnie szefa Europejskiej Partii Ludowej jako najlepszego polityka 2019 wskazało 14 procent respondentów, jako najgorszego - 7 procent.

"Objawił się, przestał milczeć i zaostrzył przekaz" - tłumaczy w rozmowie z "SE" dr Mirosław Oczkoś.

Zwraca również uwagę, że w rankingu najlepszych polityków Tusk wyprzedził Mateusza Morawieckiego, którego wskazało 13 procent badanych.

"W przypadku Tuska zadziałał efekt świeżości, a obecny szef rządu mógł już trochę zmęczyć swój elektorat, bo wypowiada się niemal na każdy temat i wziął na siebie dwie kampanie, a to jednak dużo" - wyjaśnia ekspert.

Powodów do zadowolenia - jak zauważa gazeta - nie ma również Grzegorz Schetyna: szef Platformy Obywatelskiej uzyskał 22 procent wskazań wśród najgorzej ocenianych polityków 2019.

"Ja bym na jego miejscu potraktował to i tak jako sukces, bo jest takim psujem wizerunkowym kampanii, że w ostatnim roku popełniał błąd za błędem..." - podsumowuje dr Mirosław Oczkoś.

Najlepszy polityk 2019 roku wg sondażu dla "Super Expressu":

Jarosław Kaczyński: 15 proc.

Andrzej Duda: 15 proc.

Donald Tusk: 14 proc.

Mateusz Morawiecki: 13 proc.

Robert Biedroń: 6 proc.

Borys Budka: 5 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz: 4 proc.

Adrian Zandberg: 4 proc.

Janusz Korwin-Mikke: 2 proc.

Patryk Jaki: 2 proc.

Małgorzata Kidawa-Błońska: 2 proc.

Grzegorz Braun: 2 proc.

Najgorszy polityk 2019 roku wg sondażu dla "Super Expressu":

Jarosław Kaczyński: 39 proc.

Grzegorz Schetyna: 22 proc.

Donald Tusk: 7 proc.

Andrzej Duda: 5 proc.

Borys Budka: 4 proc.

Zbigniew Ziobro: 2 proc.

Krystyna Pawłowicz: 2 proc.

Robert Biedroń: 2 proc.

Mateusz Morawiecki: 2 proc.