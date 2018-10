Brakuje jeszcze 25 protokołów dotyczących wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast; 34 protokołów dotyczących wyborów do rad gmin; 36 dotyczących wyborów do rad powiatów; 13 dotyczących sejmików wojewódzkich i 7 protokołów dotyczących rad dzielnic Warszawy - podała PKW.

Jak dotąd ustalono wyniki wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w 2452 gminach i miastach. Ustalono również wyniki wyborów do 2443 rad gmin i 278 rad powiatów, do 3 z 16 sejmików województwa i 11 z 18 rad dzielnic Warszawy.

Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński oraz wiceszef PKW Sylwester Marciniak przekazali informacje o cząstkowych, nieoficjalnych wynikach głosowania, ustalonych na wtorek, na godz. 14:00.



Szef PKW poinformował, że na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji, są zatwierdzone przez terytorialne komisje wyborcze protokoły głosowania z 117 182 komisji obwodowych na ogólną liczbę oczekiwanych 117 810 protokołów.

Ponadto ustalono wyniki wyborów do 3 z 16 sejmików województwa oraz do 11 z 18 rad dzielnic Warszawy.

Chcielibyśmy podać wyniki wyborów samorządowych we wtorek przed północą, ale nie mogę tego gwarantować - powiedział szef PKW Wojciech Hermeliński. Zaznaczył, że wszystko zależy od tego, kiedy pojawią się brakujące obecnie jeszcze protokoły.

Jak dodał, "zawsze końcówka przy liczeniu jest najtrudniejsza i pochłania najwięcej czasu".

O każdej porze dnia i nocy, jeżeli okaże się, że możemy podać wyniki, o godz. 12 w nocy o 1, o 2, to o tej porze się pojawimy pewnie w całym składzie, albo w większościowym składzie Państwowej Komisji Wyborczej i podamy te wyniki. Nie będziemy oczywiście tutaj czekać do rana gdyby one przyszły w nocy, czy nad samym ranem - zapowiedział szef PKW.

(mch)