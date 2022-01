Mundurowi rozbili samochodową "dziuplę" w Warszawie. Trzech mężczyzn zatrzymano niemal na gorącym uczynku. Jeden z nich w trakcie demontażu skradzionego auta na okrzyk "policja" rzucił się do ucieczki. Pościg trwał jednak krótko.

Poszukiwania skradzionego pojazdu przez policjantów nie trwały długo. / Policja Warszawa /

Policjanci z warszawskiej Ochoty w nocy z 2 na 3 stycznia dostali zgłoszenie o kradzieży samochodu marki Mitsubishi przy ul. Grójeckiej. Trzy dni po zdarzeniu ustalono, że auto znajduje się przy ul. Wólczyńskiej w Warszawie.

Kiedy policjanci dotarli na miejsce zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 62, a także 51 lat.

Mundurowi na posesji zauważyli także 28-latka, który próbował zdemontować poszukiwane auto. Mężczyzna na okrzyk "policja" rzucił się do ucieczki. Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali go na sąsiedniej posesji.

Na miejscu mundurowi zabezpieczyli dwa, częściowo zdemontowane mitsubishi, a także kilka innych pojazdów skradzionych na terenie Warszawy i Niemiec. Znaleziono także m.in. ponad 425 tys. papierosów, które nie miały polskiej akcyzy.

Na widok policji rzucił się do ucieczki Policja Warszawa /

Mężczyzn najpierw przewieziono do komendy na Ochocie, a później do policyjnych aresztów. Jeden z zatrzymanych usłyszał już zarzut, a sąd zdecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące.